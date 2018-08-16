ABD ve Rusya arasında gizemli uydu krizi

Rusya'nın geçen yıl fırlattığı bir uydunun yörüngede gözlemlenen uydulardan farklı hareket etmesi, ABD'de panik yarattı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Yleem Poblete, dün İsviçre'de silahlardan arınma konusundaki bir konferansta konuyla ilgili açıklama yaptı.

Poblete, "Ne olduğunu kesin olarak bilemiyoruz ve ne olduğunu doğrulamanın hiçbir yolu yok. Bunun bir silah olup olmadığını bilmek imkansız. Uydunun yörüngedeki hareketleri, Rus uyduları da dahil olmak üzere daha önce yörüngede gözlemlenen uyduların hareketlerine benzemiyor" dedi.

Rusya'nın Uzay Gücü komutanının "yeni silah prototipleri" edinmenin öncelikli amaçları olduğu açıklamasına da değinen Poblete, "Rusların bu uyduyla ilgili niyetleri belirsiz ve dolayısıyla bu oldukça rahatsız edici bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Poblete, Rusya'nın uydusavar silah edindiklerine dair ABD'nin "ciddi endişelerinin" olduğunu kaydetti.

Rusya: Temelsiz, karalayıcı suçlamalar

Üst düzey Rus diplomat Alexander Deynko, Reuters'a yaptığı açıklamada iddiaları, "şüpheye, varsayıma ve bunlar gibi şeylere dayanan temelsiz, karalayıcı suçlamalar" olarak nitelendirdi.

Deynko, ABD'yi Rusya ve Çin'in uzayda bir silahlanma yarışını önlemeyi amaçlayan anlaşmasına katkıda bulunmaya çağırdı.

Donald Trump Haziran ayında Savunma Bakanlığı'na Amerikan ordusunun yeni bir kolu olarak 'Uzay Gücü' kurması emri verdiğini açıklamıştı.