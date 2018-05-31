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ABD ve Kuzey Kore Yetkilileri New York'ta Bir Araya Geldi!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kuzey Koreli üst düzey diplomat Kim Yong-çol, New York kentinde bir araya geldi.

ABD ve Kuzey Kore Yetkilileri New York'ta Bir Araya Geldi!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kuzey Koreli üst düzey diplomat Kim Yong-çol, New York kentinde bir araya geldi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:26
ABD ve Kuzey Kore Yetkilileri New York'ta Bir Araya Geldi!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kuzey Koreli üst düzey diplomat Kim Yong-çol, New York kentinde bir araya geldi.


Yonhap ajansının haberine göre, Pompeo ve Kim, Manhattan'da akşam yemeğinde görüştü.


İkilinin bugün yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.


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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da yapılması muhtemel zirveyle ilgili hazırlıklarını "aktif bir şekilde" sürdürdüğünü açıklamıştı.


Trump, 24 Mayıs'ta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, 25 Mayıs'ta, Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.


Trump, aynı gün, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirveye hala açık olduğunu ve 12 Haziran'da dahi bu buluşmanın mümkün olabileceğini ifade etmişti.


 


Son Güncelleme: 31.05.2018 13:57
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