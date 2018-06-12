ABD ve Kuzey Kore liderleri tarihi zirvede el sıkıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede ilk kez bir araya geldi.



Görüşme öncesinde ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, zirvenin yapıldığı Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de kameralar karşısında el sıkıştı.



ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önünde tokalaşarak objektiflere poz veren iki lider, daha sonra baş başa görüşmeyi yapacakları odaya beraber geçti.



Görüşmenin yapıldığı odaya gelişlerinde bir kez daha kameralara poz veren Trump ile Kim, basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.



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Zirvede olmaktan dolayı iyi hissettiğini belirten Trump, "(Kim ile) Çok önemli bir görüşme yapacağız." dedi.





Kim ise "Buraya gelmek kolay olmadı. Engeller vardı ancak bunları aşarak buraya geldik." ifadelerini kullandı.Trump ve Kim’in heyetlerarası görüşmeden önce yanlarında sadece çevirmenlerle yaptıkları başbaşa görüşme 38 dakika sürdü. Ardından, heyetler arası görüşme ve öğle yemeğine geçildi.Trump baş başa görüşmenin ardından bir gazetecinin sorusu üzerine, görüşmelerin şu ana kadar çok iyi geçtiğini, aralarında "mükemmel bir ilişki" olduğunu söyledi.Kim de, gelecek süreçte zorlukların olacağını ama Trump'la birlikte çalışacaklarını söyledi. Kuzey Kore lideri, bu zirveyle ilgili de her türden spekülasyonlar ve şüpheleri aşmayı başardıklarını, bunun barış için iyi bir gelişme olduğuna inandığını belirtti.Yaklaşık 2 saat süren heyetlerarası görüşmede Amerikan heyetinde Başkan Donald Trump'a Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly eşlik ederken, Kuzey Kore tarafında da Kim Jong Un'un yanında yardımcısı Kim Yong Chol, Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ve eski dışişleri bakanı Ri Su Yong yer aldı.Zirvenin sonunda Trump'ın Singapur'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının karşısına çıkması ve bir değerlendirme yapması bekleniyor.