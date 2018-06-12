banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96661
ALTIN
189.101
DOLAR
4.5139
STERLİN
6.0512
EURO
5.3211
Kömürcüler tutuklu yargılanacak
KÖMÜRCÜLER TUTUKLU YARGILANACAK
Bet ofiste telefon çaldı
BET OFİSTE TEKEFON ÇALDI
Sahte öğrenci kaydı
SAHTE ÖĞRENCİ KAYDI
Baldızına tecavüz etti
BALDIZINA TECAVÜZ ETTİ
banner282
Flaş Haber
Baldızına tecavüz etti
Kapat

ABD ve Kuzey Kore liderleri tarihi zirvede el sıkıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede ilk kez bir araya geldi.

ABD ve Kuzey Kore liderleri tarihi zirvede el sıkıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede ilk kez bir araya geldi.

12 Haziran 2018 Salı 05:20
ABD ve Kuzey Kore liderleri tarihi zirvede el sıkıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede ilk kez bir araya geldi.

Görüşme öncesinde ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, zirvenin yapıldığı Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de kameralar karşısında el sıkıştı.

ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önünde tokalaşarak objektiflere poz veren iki lider, daha sonra baş başa görüşmeyi yapacakları odaya beraber geçti.

Görüşmenin yapıldığı odaya gelişlerinde bir kez daha kameralara poz veren Trump ile Kim, basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.

BURAYA GELMEK KOLAY OLMADI

Zirvede olmaktan dolayı iyi hissettiğini belirten Trump, "(Kim ile) Çok önemli bir görüşme yapacağız." dedi.

banner277
Kim ise "Buraya gelmek kolay olmadı. Engeller vardı ancak bunları aşarak buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Trump ve Kim’in heyetlerarası görüşmeden önce yanlarında sadece çevirmenlerle yaptıkları başbaşa görüşme 38 dakika sürdü.  Ardından, heyetler arası  görüşme ve öğle yemeğine geçildi.

Trump baş başa görüşmenin ardından bir gazetecinin sorusu üzerine, görüşmelerin şu ana kadar çok iyi geçtiğini, aralarında "mükemmel bir ilişki" olduğunu söyledi.

Kim de, gelecek süreçte zorlukların olacağını ama Trump'la birlikte çalışacaklarını söyledi. Kuzey Kore lideri, bu zirveyle ilgili de her türden spekülasyonlar ve şüpheleri aşmayı başardıklarını, bunun barış için iyi bir gelişme olduğuna inandığını belirtti.

Yaklaşık 2 saat süren heyetlerarası görüşmede Amerikan heyetinde Başkan Donald Trump'a Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly eşlik ederken, Kuzey Kore tarafında da Kim Jong Un'un yanında yardımcısı Kim Yong Chol, Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ve eski dışişleri bakanı Ri Su Yong yer aldı.

Zirvenin sonunda Trump'ın Singapur'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının karşısına çıkması ve bir değerlendirme yapması bekleniyor.

 

banner288
Son Güncelleme: 12.06.2018 08:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da hayata döner umuduyla cesedi 3 gün sakladılar
Hindistan'da hayata döner umuduyla cesedi 3 gün sakladılar
Gündeme bomba gibi düştü! BAE, Tunus'ta darbe planladı...
Gündeme bomba gibi düştü! BAE, Tunus'ta darbe planladı...
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması: Hazırız!
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması: Hazırız!
Dünyanın en tehlikeli aynı zamanda en çkici kadın suçluları
Dünyanın en tehlikeli aynı zamanda en çkici kadın suçluları
Bulgaristan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü!
Bulgaristan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü!
SDU "Açık kapı" günü düzenlendi!
SDU "Açık kapı" günü düzenlendi!
NATO son yıllardaki en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor
NATO son yıllardaki en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor
Kim Jong-Un, Trump ile Görüşmesinin Öncesinde Kendi Tuvaletini Singapur'a Götürdüğü Ortaya Çıktı
Kim Jong-Un, Trump ile Görüşmesinin Öncesinde Kendi Tuvaletini Singapur'a Götürdüğü Ortaya Çıktı
İtalya ve Malta'nın Sığınmacı Taşıyan Gemiye İzin vermemesine Tepki!
İtalya ve Malta'nın Sığınmacı Taşıyan Gemiye İzin vermemesine Tepki!
Mısır 30 Etiyopyalı mahkumu serbest bıraktı
Mısır 30 Etiyopyalı mahkumu serbest bıraktı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim