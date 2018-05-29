ABD ve Kuzey Kore Heyetleri Singapur'da Görüşecek

ABD ve Kuzey Kore heyetlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan zirvedeki protokol ve güvenliğe ilişkin konuları görüşmek üzere Singapur'da hazırlık toplantısı yapacağı belirtildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, toplantıda ABD heyetine Beyaz Saray'ın Operasyonlardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Joe Hagin başkanlık edecek. Kuzey Kore heyetinin başında ise Devlet İşleri Komisyonu yetkilisi Kim Çang-son olacak.



Görüşmede zirvenin hangi tarihte ve nerede yapılacağı, zirvede nasıl bir devlet protokolünün uygulanacağı ve hangi güvenlik önlemlerinin alınacağı gibi bazı konuların ele alınacağı bildirildi.Trump ile Kim arasında, Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının görüşüleceği kritik zirvenin 12 Haziran'da yapılması planlanıyordu. Ancak ABD Başkanı perşembe günü yaptığı açıklamada, zirveye katılmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı. Sonrasında Pyongyang yönetiminden gelen uzlaşma mesajları ve Seul'ün arabuluculuk çabalarının ardından Trump, zirvenin planlandığı gibi yapılabileceğini ifade etmişti.