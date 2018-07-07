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ABD ve Kuzey Kore arasında talep krizi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pyongyang'daki müzakerelerde taleplerinin tek taraflı olduğunu belirterek, nükleersizleştirme programından vazgeçebileceklerini açıkladı.

ABD ve Kuzey Kore arasında talep krizi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pyongyang'daki müzakerelerde taleplerinin tek taraflı olduğunu belirterek, nükleersizleştirme programından vazgeçebileceklerini açıkladı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 20:25
ABD ve Kuzey Kore arasında talep krizi

ABD ve Kuzey Kore arasında talep krizi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pyongyang'daki müzakerelerde taleplerinin tek taraflı olduğunu belirterek, nükleersizleştirme programından vazgeçebileceklerini açıkladı.

Kuzey Kore'nin devlet ajansı KCNA'nın duyurduğu habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan bir sözcü, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun başkanlığındaki heyetle yaptıkları görüşmelerin "son derece sorunlu" olduğunu söyledi.

"Nükleer silahsızlanma sekteye uğrar"

ABD’nin nükleer silahsızlanmaya yönelik taleplerinin tek taraflı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kore Yarımadası'ndaki sorunların çözülmesindeki en hızlı yolun, iki tarafın da aynı anda adım attığı bir yaklaşımın benimsenmesi olduğu ifade edildi. 

Sözcü, bu tutumun devam etmesi durumunda nükleer silahsızlanma konusunun sekteye uğrayacağını da açıkladı.

Pompeo'nun ikinci ziyareti

Singapur'daki ABD Başkanı Donald Trump - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesi sonrası ikinci kez Kuzey Kore'ye giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkede üst düzey yetkililerle görüşmüş, iki tarafın nükleer silahlardan arındırılmasıyla ilgili Singapur'daki zirvede bazı taahhütlerde bulunduğunu hatırlatarak, ziyaretinde bu taahhütlerle ilgili detaylar üzerine yoğunlaşacağını ifade etmişti.

Kim'i kızdıracak hediye

Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesine giderken, Trump'tan hediye olarak  Elton John’un "Rocket Man" (Roket Adam) albümünü götürmüştü. İki ülke arasındaki tansiyon had safhadayken Trump, Kim için "roket adam" ifadesini kullanmıştı.

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