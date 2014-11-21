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ABD Ve Koalisyon Güçleri, 3 Günde Suriye Ve Irak'ta IŞİD'e Karşı 30 Hava Saldırısı Düzenledi

ABD ve koalisyon güçlerinin son 3 gün içerisinde Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı 30 hava saldırısı daha düzenlediği bildirildi.

ABD Ve Koalisyon Güçleri, 3 Günde Suriye Ve Irak'ta IŞİD'e Karşı 30 Hava Saldırısı Düzenledi

ABD ve koalisyon güçlerinin son 3 gün içerisinde Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı 30 hava saldırısı daha düzenlediği bildirildi.

21 Kasım 2014 Cuma 17:59
ABD Ve Koalisyon Güçleri, 3 Günde Suriye Ve Irak'ta IŞİD'e Karşı 30 Hava Saldırısı Düzenledi
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 ABD ve koalisyon güçlerinin son 3 gün içerisinde Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı 30 hava saldırısı daha düzenlediği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamaya göre, ABD ve partner ülkelere ait güçler, IŞİD hedeflerine yönelik olarak 19-21 Kasım arasında Suriye'de 7, Irak'ta da 23 hava saldırısı düzenledi.

CENTCOM açıklamasına göre, Suriye'de Kobani yakınlarındaki 6 hava saldırısında IŞİD'in kontrolündeki dört depolama alanı ve iki bina, iki taktiksel birliği imha edildi, bir muharebe mevzisi kullanılmaz hale getirildi. Rakka yakınlarındaki saldırıda ise örgütün barakası vuruldu.

Irak'ta da Beyci yakınlarında düzenlenen 6 hava saldırısında IŞİD'in 3 binası, 2 ulaşım aracı, 5 taktiksel birliği ve birer sığınağı ve kontrol noktası imha edildi. Sincar yakınlarındaki 4 hava saldırısında, örgütün 2 barakası, birer sığınağı, depolama yeri, karakolu vuruldu, 8 silahlı aracının da aralarında bulunduğu bazı taşıtları kullanılmaz hale getirildi.

Kerkük'ün batısındaki 3 saldırıda IŞİD'in 5 sığınağının yanı sıra taktiksel ünitesi ve ulaşım araçları imha edilirken, Asad civarındaki 4 saldırıda ise örgütün binası, araçları vuruldu. Musul kenti yakınlarındaki 3 saldırıda grubun bir karakolu, taktiksel birliği ve araçları hedef alınırken, Ramadi civarındaki 2 saldırıda IŞİD araçları ve taktiksel birlikleri vuruldu. Tel Afer yakınlarındaki hava saldırısında da örgütün kontrolünde bulunan bir uçak pisti hasara uğratıldı

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