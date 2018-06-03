banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
En çok yağış alan bölgeler
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGELER
Ercan'da uyuşturucu
ERCAN'DA UYUŞTURUCU
Dikkat! Bu yol trafiğe kapatıldı
TRAFİĞE KAPALI YOL
Saffet Soykal yaşamını yitirdi
SAFFET SOYKAL YAŞAMINI YİTİRDİ
banner282

ABD ve Güney Koreli bakanlardan ittifak vurgusu

ABD ve Güney Kore savunma bakanları, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapması beklenen zirve öncesinde, iki ülke arasındaki müttefiklik bağlarının süreceği mesajını verdi.

ABD ve Güney Koreli bakanlardan ittifak vurgusu

ABD ve Güney Kore savunma bakanları, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapması beklenen zirve öncesinde, iki ülke arasındaki müttefiklik bağlarının süreceği mesajını verdi.

03 Haziran 2018 Pazar 07:06
ABD ve Güney Koreli bakanlardan ittifak vurgusu

ABD ve Güney Kore savunma bakanları, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapması beklenen zirve öncesinde, iki ülke arasındaki müttefiklik bağlarının süreceği mesajını verdi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Song Yong-mu Singapur'da düzenlenen, Asya Güvenlik Zirvesi olarak da anılan "Şangri-La Diyaloğu" toplantısında, ABD'li mevkidaşı Jim Mattis ile bir araya geldi. 
İki ülke bakanları Trump ile Kim arasındaki zirvenin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanmasında "tarihi bir fırsat" olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirterek, zirvenin başarıya ulaşabilmesinde "askeri-düzeyde" yeterli desteğin sağlanabilmesi için ülkeler arasında iletişim ve eşgüdümün arttırılması konusunda görüş birliğine vardıklarını ifade etti.
ABD ASKER SAYISINI AZALTMAYACAK 

banner277
Bakan Mattis, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik şartları ne olursa olsun Güney Kore'nin savunmasına verdileri desteği sürdüreceklerini vurgulayarak, ABD'nin, Güney Kore'deki 25 bin 500 kişilik askeri gücünün sayısını azaltmayı düşünmediğini bildirdi. 
Bakan Song da Güney ve Kuzey Kore arasındaki askeri gerilimin azaltılması ve karşılıklı güvenin inşası için ABD ile savunma iş birliğini sürdüreceklerini kaydetti.
Taraflar ayrıca Güney Kore ordusunun savaş zamanı operasyonel komutasının Washington'dan Seul'e devredilmesi için de çalışmalara hız verilmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı. 
 

banner288
Son Güncelleme: 03.06.2018 11:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO'dan 30 bin kişilik ordu
NATO'dan 30 bin kişilik ordu
G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti
G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti
Alman aşırı sağcı liderden tartışmalı tarih yorumu
Alman aşırı sağcı liderden tartışmalı tarih yorumu
Arap Birliği'nden ABD'ye “veto kınaması“
Arap Birliği'nden ABD'ye “veto kınaması“
Beynin ruhsal deneyimlerin şekillendiği bölgesi bulundu
Beynin ruhsal deneyimlerin şekillendiği bölgesi bulundu
California tarihinin en büyük yangını tamamen söndürüldü
California tarihinin en büyük yangını tamamen söndürüldü
İtalya'da turistik uçak düştü
İtalya'da turistik uçak düştü
Katalonya yönetimi bağımsızlıkta ısrarlı
Katalonya yönetimi bağımsızlıkta ısrarlı
NASA'nın yeni misyonu Güneş sistemi'nin ufuklarını araştıracak
NASA'nın yeni misyonu Güneş sistemi'nin ufuklarını araştıracak
NATO'dan 30 bin kişilik birlik iddiası
NATO'dan 30 bin kişilik birlik iddiası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim