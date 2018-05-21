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ABD ve Guatemala'dan Sonra Paraguay da Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıdı

İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ülkeler arasına Paraguay'da katıldı. Açılış törenine Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da katıldı.

ABD ve Guatemala'dan Sonra Paraguay da Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıdı

İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ülkeler arasına Paraguay'da katıldı. Açılış törenine Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da katıldı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 22:20
ABD ve Guatemala'dan Sonra Paraguay da Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıdı

ABD ve Guatemala'dan Sonra Paraguay da Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıdı

İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ülkeler arasına Paraguay'da katıldı. Açılış törenine Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da katıldı.

Güney Amerika ülkesi Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından Kudüs'te büyükelçiliğini açan üçüncü ülke oldu.

Bugün düzenlenen açılış törenine Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Benyamin  Netenyahu' da katıldı.

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KUDÜS'Ü 'İSRAİL'İN BAŞKENTİ' OLARAK TANIMIŞTI

ABD Başkanı Trump  6 Aralık  2017'de Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu. Elçilik binası, geçen hafta resmi törenle açıldı.

Büyükelçiliğin kutsal kent Kudüs'te açılması Filistin'de büyük protestolara yol açtı, İsrail askerleri gerçek mermilerle 60'ın üzerinde Filistinli'yi katletti.

GUATEMALA DA TAŞIDI

ABD'den sonra Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke olan Guatemala, Çarşamba  günü büyükelçiliğini kutsal kente taşıdı. Fakirlikle mücadele eden Orta Amerika ülkesi Guatemala, ABD'nin 'ekonomik büyüme yardımı' kapsamında en çok destek alan 11 ülkeden biri.

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