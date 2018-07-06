banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99097
ALTIN
185.691
DOLAR
4.5829
STERLİN
6.0696
EURO
5.3607
4 Köye Yarın 5 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek!
4 Köye Yarın 5 Saat...
Tukyu'da tutuklandı
TUKYU'DA TUTUKLANDI
Eski kundakcı uyuşturucu ile yakalandı
ESKİ KUNDAKCI UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
Sahte Bulgaristanlı yakalandı
SAHTE BULGARİSTANLI YAKALANDI
banner282
Flaş Haber
Metehan sapığı mahkemede
Kapat

ABD ve Çin Arasında Ticaret Savaşı Resmen Başladı

ABD’de Trump yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı. 

ABD ve Çin Arasında Ticaret Savaşı Resmen Başladı

ABD’de Trump yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı. 

06 Temmuz 2018 Cuma 05:31
ABD ve Çin Arasında Ticaret Savaşı Resmen Başladı

ABD’de Trump yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın "teknoloji hırsızlığı ile adaletsiz ticaret uygulamaları" nedeniyle Çin menşeli teknoloji ürünlerine uygulama kararı aldığı 50 milyar dolarlık gümrük vergilerinin ilk bölümü, daha önce açıklandığı gibi Washington saatiyle geceyarısından itibaren resmen hayata geçti.

Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan yüzde 25'lik ek gümrük vergisi, nükleer reaktörler, gaz türbinleri, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, fırınlar ve ticari bulaşık makineleri gibi 34 milyar dolar değerindeki 818 ürünü kapsıyor. 
Beyaz Saray, 16 milyar dolar değerindeki 300'e yakın ürünü içeren ikinci bölümün ise bu ayın üçüncü haftasında yürürlüğe girmesini planlıyor. 

ÇİN MİSİLLEME YAPACAK

Pekin yönetiminin, Washington'ın yürürlüğe koyduğu gümrük vergilerine eş değer misilleme tarifeleri bugün uygulamaya başlaması bekleniyor. 

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, dün yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin 34 milyar dolar tutarındaki Çin teknoloji ürününe yönelik gümrük vergisi uygulamasına hazırlanmasına ilişkin, "Çin asla ilk ateş eden taraf olmayacak ancak ABD vergi tedbirleri aldığı takdirde, Çin de kendi ülkesinin ve halkının temel çıkarlarını korumak için buna karşılık vermeye mecbur kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

ÇİN’İN MİSİLEMESİNE 200 MİLYAR DOLARLIK YENİ HAMLE

ABD Başkanı Trump ise Çin'in tarifelerine misillemeyle karşılık vermesi halinde ülkeye 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesinin talimatını vermişti.

Ticaret uzmanları, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip iki ülkenin birbirlerine yönelik gümrük vergilerini "kısasa kısas" yöntemiyle artırmaya devam etmesinin telafisi zor sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor.
 


banner288
Son Güncelleme: 06.07.2018 08:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada’da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 33 Kişi Öldü
Kanada’da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 33 Kişi Öldü
Eski model kendini astı!
Eski model kendini astı!
Meksika'da Havai Fişek Deposunda Patlama!
Meksika'da Havai Fişek Deposunda Patlama!
Japonya’da , Aum Şinrikyo Tarikatının Lideri ve 6 Üyesi İdam Edildi
Japonya’da , Aum Şinrikyo Tarikatının Lideri ve 6 Üyesi İdam Edildi
Tayland'da Çocuklar Aylarca Mağarada Mahsur Kalabilir
Tayland'da Çocuklar Aylarca Mağarada Mahsur Kalabilir
Trump'tan Kongre'ye "göçmenlik yasası" çağrısı
Trump'tan Kongre'ye "göçmenlik yasası" çağrısı
Jaguar Land Rover'ın Üst Yöneticisi Speth: “İngiltere'deki Üretim Tesislerimizi Kapatabiliriz“
Jaguar Land Rover'ın Üst Yöneticisi Speth: “İngiltere'deki Üretim Tesislerimizi Kapatabiliriz“
Brexit’te Anlaşmazlık İngiliz Havacılık Sektörünü vurabilir...
Brexit’te Anlaşmazlık İngiliz Havacılık Sektörünü vurabilir...
Tayland'da İki Tekne Alabora Oldu: 7 Kayıp
Tayland'da İki Tekne Alabora Oldu: 7 Kayıp
Ryanair'in Kabin Görevlileri Greve Gidiyor...
Ryanair'in Kabin Görevlileri Greve Gidiyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim