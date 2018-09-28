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ABD Ve 6 Ülkeden BM'ye Suriye İçin “Yeni Anayasa“ Çağrısı

ABD Ve 6 Ülkeden BM'ye Suriye İçin “Yeni Anayasa“ Çağrısı

28 Eylül 2018 Cuma 06:56
ABD Ve 6 Ülkeden BM'ye Suriye İçin “Yeni Anayasa“ Çağrısı

ABD, FRANSA, ALMANYA, İNGİLTERE, MISIR, ÜRDÜN VE SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI, SURİYE'DE YENİ BİR ANAYASA HAZIRLANMASI İÇİN BM'YE ÇAĞRIDA BULUNDU 
 

ORTAK AÇIKLAMADAN: "BM GÜVENLİK KONSEYİNİN 2254 SAYILI KARARI UYARINCA SURİYE'DEKİ ÇATIŞMAYA SİYASİ BİR ÇÖZÜM BULMAK ADINA YENİ BİR ANAYASA VE TÜM SURİYELİLERİN KATILABİLECEĞİ ÖZGÜR VE ADİL BİR SEÇİM ALTYAPISI OLUŞTURMAK İÇİN ACİLEN ANAYASA KOMİTESİNİN TOPLANMASINI TALEP EDİYORUZ" 
 

"SURİYE'DEKİ SAVAŞA ASKERİ BİR ÇÖZÜM YOK VE SİYASAL BİR ÇÖZÜME ALTERNATİF YOK"

ABD dahil 7 ülke, Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması için Birleşmiş Milletler'e (BM) anayasa komitesi kurma çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, New York'ta bir araya gelen ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının, BM'den Suriye'de siyasi bir geçişi teşvik etmek için en kısa sürede gerekli adımları atmasını istediği bildirildi.
Suriye'deki çatışmayı sona erdirmek için kararlı bir diplomasi ve uluslararası siyasal bir iradenin gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, "Suriye'deki savaşa askeri bir çözüm yok ve siyasal bir çözüme alternatif yok." ifadesine yer verildi.
Ayrıca açıklamada, Suriye'de askeri bir çözüm arayanların, sadece bölgedeki tehlikeli tırmanışın artmasına ve krizin daha geniş bir bölgeye yayılmasına neden olacağı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu sebeple biz, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları olarak, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm bulmak adına yeni bir anayasa ve tüm Suriyelilerin katılabileceği özgür ve adil bir seçim altyapısı oluşturmak için acilen anayasa komitesinin toplanmasını talep ediyoruz. Bu konuda BM'nin Suriye Özel Elçisi'ne 31 Ekim'e kadar Güvenlik Konseyine rapor vermesi çağrısında bulunuyoruz."
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında katıldığı bir panelde, Suriye'de BM öncülüğünde yeni bir siyasi süreç için çağrı yapmış, anayasa komitesi için bir an önce çalışmalara başlanması gerektiğini vurgulamıştı.
ABD'nin Suriye Temaslarından Sorumlu Özel Temsilcisi James Jeffrey de Suriye'de diasporanın da katıldığı BM gözetiminde bir seçim yapılması gerektiğini belirterek, anayasa komitesinin de daha fazla gecikme olmadan ekim ayında BM Güvenlik Konseyine rapor sunması gerektiğini ifade etmişti.
 

Son Güncelleme: 28.09.2018 10:27
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