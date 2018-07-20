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ABD Ulusal İstihbarat, Trump-Putin Zirvesinde Konuşulanlardan Habersiz!

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin hiçbir şey bilmediğini belirterek, kendisine sorulması halinde Trump’ın bu görüşmeyi baş başa yapmasını tavsiye etmeyeceğini söyledi.

ABD Ulusal İstihbarat, Trump-Putin Zirvesinde Konuşulanlardan Habersiz!

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin hiçbir şey bilmediğini belirterek, kendisine sorulması halinde Trump’ın bu görüşmeyi baş başa yapmasını tavsiye etmeyeceğini söyledi.

20 Temmuz 2018 Cuma 06:53
ABD Ulusal İstihbarat, Trump-Putin Zirvesinde Konuşulanlardan Habersiz!

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin hiçbir şey bilmediğini belirterek, kendisine sorulması halinde Trump’ın bu görüşmeyi baş başa yapmasını tavsiye etmeyeceğini söyledi.
Coats, Colorado’nun Aspen kentinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda, Trump'ın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Putin ile görüşmesine ilişkin CNN Sunucusu AndreaMitchell'in sorularını yanıtladı.
Trump'ın Putin ile ortak basın toplantısında, "Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine karışması için bir sebep olmadığını" söyleyerek Amerikan istihbaratını açığa düşürmesinden hemen sonra İstihbarat Direktörlüğünden yapılan açıklama ile ilgili soruya Coats, “Açıklamayı düzeltmem gerektiğini hissettim.” yanıtını verdi. 
Coats "Keşke farklı bir açıklama yapsaydı. Rusların bizim seçim sürecimizi mahvetme konusunda öncülük ettiği şüphe götürmez bir şeydir. Bunları onlara haykırmamız gerekir. Bunu yapmamız önemlidir." dedi.   
Trump’ın Putin ile baş başa görüşmesine ilişkin bir soru üzerine ise Caots "O toplantıda ne olup bittiğini bilmiyorum. Bu Başkanın özel imtiyazıdır. Şayet bana bunun nasıl yapılacağı sorulmuş olsaydı farklı bir şekilde olmasını önerecektim ama bu benim görevim değil. Olan olmuş." diye konuştu.  
Putin’in, Trump ile görüşmesini gizlice kaydedip kaydetmediği sorusuna karşılık Coats, her zaman bu riskin bulunduğunu dile getirdi. 
“SİBER 11 EYLÜL’DEN KAYGILIYIM”
ABD’nin birçok odağın saldırısı altında bulunduğunu ifade eden Coats, siber saldırı riskinin çok yüksek olduğunu ve ABD’nin finans kuruluşları ile alt yapılarına siber saldırı düzenlenebileceğini söyledi. 
Coats şu değerlendirmelerde bulundu:
“Olup bitenlerle ilgili bir rehavet ve kabullenme var. Ama ben bir siber 11 Eylül’den kaygılıyım. Diyelim ki Wall Street bir hafta kapalı kaldı dünya piyasaları ve insanların yatırımları ne olacak? Ya da Bank of America’yı ya da WellsFargo’yu veya başka bir yeri çökerttiniz. İnsanlar 'bir dakika ne oldu hesabıma, nereye gitti emeklilik yatırımım' demeye başlar. Küçük ölçekli olanları daha önce bir şekilde hallettik ama büyüğünü daha görmedik. New England’ın elektrik enerji ağına ocakta saldırı düzenlendi, ne olacak? Oraya üç gün elektrik sağlanamadı diyelim ne olacak, kaç kişi ölecek soğuktan?” 
 


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Son Güncelleme: 20.07.2018 09:55
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