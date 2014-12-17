ABD Uçağı Türbülansa Girdi, 14 Kişi Yaralandı

American Airlines'ın Seul-Dallas seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra türbülansa girmesi sonucu 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şirket yetkililerinin açıklamasına göre, Pasifik Okyanusu üzerinde seyrederken fırtınaya yakalanan uçak türbülansa girdi. Bu sırada uçaktaki 14 kişi çarpmalar nedeniyle yaralandı. Türbülans sırasında bir kabin memurunun tavana çarptıktan sonra yere düştüğü belirtildi.

Seul'dan kalktıktan kısa bir süre sonra türbülansa giren Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının Tokyo'daki Narita Uluslararası Havaalanı'na indiği duyuruldu. Havayolu şirketi, yolcu ve kabin görevlilerinden oluşan 14 kişiye tıbbi müdahaleye yapıldığını, hastaneye kaldırılan dört yolcu ve bir kabin memurunun sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Yetkililer, yolcuların geceyi Tokyo'da geçireceğini bildirdi.