ABD UÇAĞI PASİFİK'TE DÜŞTÜ

ABD DONANMASINA AİT, 11 MÜRETTEBAT VE YOLCUSU BULUNAN UÇAĞIN OKİNAWA ADASI'NIN GÜNEYDOĞUSUNDA DÜŞTÜĞÜ AÇIKLANDIABD donanmasına ait bir uçağın Pasifik Okyanusu'nda düştüğü bildirildi.ABD donanmasının 7'nci filosundan yapılan açıklamada, 11 mürettebat ve yolcusu bulunan uçağın USS Ronald Reagan uçak gemisine doğru giderken Pasifik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.Kazanın, yerel saatle 02.45 sularında, Okinawa Adası'nın güneydoğusunda meydana geldiği kaydedildi.USS Ronald Reagan gemisinden arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Personel kurtarma çalışmaları sürüyor ve durumları USS Ronald Reagan'ın sağlık personeli tarafından değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, uçakta bulunan mürettebat ve yolcuların adlarının akrabalık bildirimi başvurusu yapılana kadar duyurulmayacağı ifade edildi.Kazanının nedeni henüz bilinmiyor.