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ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bunun bir şantaj olduğunu söyledi

ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bunun bir şantaj olduğunu söyledi

21 Nisan 2018 Cumartesi 00:09
ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor!

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bunun bir şantaj olduğunu söyledi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye ve Rusya arasında Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmaların endişe verici olduğunu açıkladı. Bakanlık, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini belirtmişti.

Bunun üzerine Bakanlık Sözcüsü Dana White, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, 'Bu füze sistemlerinin uyumsuzluğu konusunda Türklerle konuşmaktayız. Sonuçta, Türkler en iyi stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek. Bunu belirleyecek olan Ankara' yanıtını verdi. White, 'Türkiye'yi böyle bir alımdan vazgeçirme çabaları sürüyor mu?' sorusunu da 'Bu füze sisteminin NATO sistemi ile uyuşmazlığı konusundaki endişelerimizle ilgili Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürmekteyiz' diye yanıtlamıştı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissl ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, 'Bu, Amerikan firmalarının haksız rekabet elde etmesini sağlayacak şantaj girişiminin bir örneğidir.' şeklinde cevap verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in benzer bir soruya karşılık S-400 alımının Türkiye'nin 'ulusal kararı' olduğunu söylediğini hatırlatan Lavrov, 'Herhalde ABD'nin bir NATO üyesi olarak, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Genel Sekreteri tarafından dile getirilen ortak görüşü dinlemesi gerekir.' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ABDS-400FüzeTürkiyeŞantajYAPIYOR
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