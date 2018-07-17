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ABD: Türkiye S-400 değil patriot almalı

ABD: Türkiye S-400 değil patriot almalı

17 Temmuz 2018 Salı 06:27
ABD: Türkiye S-400 değil patriot almalı

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Rus S-400 füze savunma sistemlerine alternatif olarak Patriot sistemlerini satın alması için Türkiye ile görüşmeler yürüttüğü bildirildi.  Reuters’a konuşan bir yetkiliye göre anlaşmanın Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 savunma sistemine alternatif olması planlanıyor.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden sorumlu ismi Büyükelçi Tina Kaidanow, İngiltere’deki Farnborough Havacılık Fuarı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada Amerikalı hükümet yetkililerinin müttefiklerle askeri ticareti arttırmak için görüşmeler yürüttüğünü kaydetti.

Kaidanow, Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye ile görüşmeler yürüttüğünü ve Türkler’e Patriotlarla ilgili neler sunabileceklerini anlattıklarını kaydetti. 

Kaidanow, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini almasının Rusya'nın Avrupa dahil çeşitli bölgelerde "pek iyi olmayan davranışlarına destek" anlamına gelmesinden endişe duyduklarını da kaydetti. Büyükelçi, "ABD’nin müttefiklerinin satın aldığı sistemlerin ABD ile müttefikleri arasındaki stratejik ilişkiyi destekleyici nitelikte olmasına dikkat ettiklerini" belirterek Türkiye örneğinde bu destekleyici sistemin Patriotlar olduğunu vurguladı.

Türkiye, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alma planları nedeniyle NATO üyesi müttefikleri tarafından eleştiriliyor. Ankara’nın bu adımının Amerika’dan almayı planladığı Lockheed Martin F-35 uçaklarının Türkiye’ye gönderilmesini tehlikeye sokma ihtimali de var.

Türkiye'nin, Rusya ile yaptığı 2,5 milyar dolarlık anlaşma sonucu, S-400 füze savunma sistemlerini Temmuz 2019'da teslim alması planlanıyor.

 

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Son Güncelleme: 17.07.2018 09:44
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