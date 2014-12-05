ABD Temsilciler Meclisi Savunma Bütçesini Onayladı

OBAMA’YA IŞİD'E KARŞI MÜCADELE KAMPANYASINI GENİŞLETME YETKİSİ

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Barack Obama'ya Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele kampanyasını genişletme yetkisi de tanıyan 2015 yılı için 585 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı.

Meclisten 119'a karşı 300 oyla geçen tasarıda, IŞİD'e karşı hava saldırıları için 5 milyar dolarlık bütçe öngörülüyor. Irak'a bin 500'e kadar ek Amerikan askeri gönderilebilmesinin yolu açılan tasarıyla yine Irak'a eğitim ve ekipman yardımı için 1,6 milyar dolar ayrılıyor.

Tasarı ayrıca, Obama ve Pentagon'a Suriye'deki ılımlı muhaliflere eğitim ve ekipman temin edilmesi planını yapma yetkisi de sağladı. Önceki otoritenin süresi, 11 Aralık'ta doluyordu.

Genel anlamda tasarı, Amerikan ordusu için 521,3 milyar dolar, Afganistan ve Irak'ta yurtdışı operasyonlar için de 63,7 milyar dolar bütçe öngörüyor.

Oylanmak üzere Kongre'nin Senato kanadına gönderilen tasarının, burada haftaya ele alınması bekleniyor.