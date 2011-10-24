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ABD Suriye'deki elçisini çekti

ABD'nin Suriye'deki büyükelçisini güvenlik nedenleriyle hafta sonu geri çektiği belirtildi...

ABD Suriye'deki elçisini çekti

ABD'nin Suriye'deki büyükelçisini güvenlik nedenleriyle hafta sonu geri çektiği belirtildi...

24 Ekim 2011 Pazartesi 13:46
ABD Suriye'deki elçisini çekti
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ABD'nin Suriye'deki büyükelçisini güvenlik nedenleriyle hafta sonu geri çektiği belirtildi.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın Batılı diplomatlara dayandırdığı haberinde, ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford'u güvenlik nedenleriyle hafta sonu Suriye'den ayrıldığı savunuldu. Şiddet olaylarının devam ettiği Suriye'de geçtiğimiz eylül ayında ABD Büyükelçisi Robert Ford'a dometesli saldırıda bulunulmuştu.

DOMATESLİ SALDIRIYA UĞRAMIŞTI ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Ford'a yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını açıklamış, Esad yönetimi de konuyla ilgili soruşturma açtığını duyurmuştu.

'NATO SURİYE'YE ASKERİ MÜDAHALEDİ GÜNDEME ALMALI' ABD'li Cumhuriyetçi senatör John McCain, sivilleri korumak için Suriye'ye yönelik askeri bir müdahalenin NATO'nun gündemine gelebileceğini söyledi. Ürdün'deki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan John McCain, "NATO'nun Libya'daki askeri operasyonlar sona ererken, şimdi artık Suriye'de sivillerin korunması için ne tür askeri operasyonların gerçekleştirileceğine odaklanabilir" dedi.

'ESAD YÖNETİMİ KURTULMAMALI' Cumhuriyetçi senatör McCain, Beşşar Esad yönetiminin gerçekleştirdiği toplu katliamlardan sonra kurtulabileceğini düşünmemesi gerektiğini savundu. "Kaddafi bu hatayı yaptı ve bedelini ağır ödedi" diyen McCain'in bu sözlerine şimdilik Obama yönetimi ve NATO temkinli yaklaşıyor.

Libya'daki iç savaş sırasında McCain, Libyalı muhalifleri Bingazi'de ziyaret ederek destek vermişti. Cumhuriyetçi senatör John McCain 2008'de Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayıydı.

Son Güncelleme: 24.10.2011 13:46
Anahtar Kelimeler:
ABDSuriyeGüvenlikBüyükelçiŞamRobertFord
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