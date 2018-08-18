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ABD Suriye'ye ayırdığı 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

ABD Suriye'ye ayırdığı 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:01
ABD Suriye'ye ayırdığı 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

SURİYE'DE DEAŞ'TAN KURTARILAN VE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'NIN KONTROL ETTİĞİ ALANLARDA İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN VADEDİLEN 230 MİLYON DOLARLIK FON BAŞKA BÖLGELERE AKTARILACAK

ABD yönetiminin, Suriye'de istikrarın sağlanması için vermeyi daha önce vadettiği 230 milyon dolarlık fonu başka bölgelerde kullanma kararı aldığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada Suriye'deki fonların kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Beyaz Saray ile koordinasyon halinde alınan son karar gereği, Suriye'de DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yeniden istikrarın sağlanması için daha önce verilmesi vadedilen 230 milyon dolarlık fonun başka bölgelere aktarılacağını açıkladı.
Sözcü Nauert, "Bu kaynak, ABD'nin diğer dış politika önceliklerine harcanacaktır." ifadesini kullanırken, kararın Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı arasında ortak bir şekilde alındığına işaret etti.
SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'YE DİKKAT ÇEKTİ
Nauert, DEAŞ karşıtı koalisyon ortaklarından nisan ayından bu yana yaklaşık 300 milyon dolarlık yeni katkı sağlandığını, bu noktada Suudi Arabistan'ın 100 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) 50 milyon dolarlık katkısının önemli olduğunu söyledi.
Sözcü, bununla birlikte ABD'nin Suriye'deki önceliklerinin değişmediğini, DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırılması amacına bağlı olduklarını kaydetti.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan ve Nauert'in yanı sıra ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Vekili David Satterfield'ın katıldığı bir telekonferans gerçekleştirildi.
Söz konusu toplantıda Suriye'deki süreci değerlendiren McGurk, ABD'nin DEAŞ'la mücadeleye öncülük yapmaya devam edeceğini ve bu kapsamda tüm koalisyon üyesi ülkelerle yakın iş birliği içinde olduklarını aktardı.
Mart ayı sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığına, Suriye'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolardan fazla yardımı dondurma talimatı verdiği bildirilmişti.
Söz konusu ek fon sözü, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından şubat ayında Kuveyt'te yapılan DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti.
 

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Son Güncelleme: 18.08.2018 10:54
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