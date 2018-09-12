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ABD Son Yılların En Şiddetli Kasırgasına Hazırlanıyor

ABD Son Yılların En Şiddetli Kasırgasına Hazırlanıyor

12 Eylül 2018 Çarşamba 06:52
ABD Son Yılların En Şiddetli Kasırgasına Hazırlanıyor

ABD'Yİ CUMA GÜNÜ ETKİLEMESİ BEKLENEN FLORENCE KASIRGASI NEDENİYLE GÜNEY CAROLİNA, KUZEY CAROLİNA VE VİRGİNİA EYALETLERİNDE YAŞAYAN 1 MİLYON KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

ABD'yi cuma günü etkilemesi beklenen ve "son yılların en büyük felaketi" olarak nitelendirilen Florence kasırgası nedeniyle 1 milyon kişiye tahliye emri verildi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, yaptığı son açıklamada, kasırganın hızının saatte yaklaşık 210 kilometreye ulaştığı ve Kuzey Carolina'nın bin 360 kilometre güneydoğusunda etkili olduğu belirtildi.
Florence'in şiddetini artırmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, "Florence karaya ulaştığında oldukça tehlikeli bir kasırga olacak." ifadesi kullanıldı.
Yaklaşan kasırga nedeniyle ABD'nin doğu kıyısındaki Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde yaşayan 1 milyon kişi için tahliye emri verildi. Tahliye emri verilen bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu.
BAŞKENTTE ACİL DURUM
Kasırganın tetiklediği şiddetli rüzgarların perşembe, kasırganın ise cuma sabahı karaya ulaşması bekleniyor .
Meteoroloji uzmanları, kasırga nedeniyle oluşan sel ve şiddetli rüzgarların tahliye emri verilen eyaletler haricinde Tennesse, Georgia, Batı Virginia, Ohio, Maryland ve Pensilvanya'da da etkili olabileceği uyarısı yaptı.
Kasırga nedeniyle son olarak başkent Washington DC ve Maryland'de de acil durum ilan edildi.
Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı yöneticilerinden Jeff Byard, yaptığı açıklamada, "Florence, ülkemizde büyük bir hasar oluşmasına yol açacak. Kasırganın sonuçlarının telafi edilmesi oldukça uzun bir zaman alacak. Sadece birkaç günde atlatacağımız bir kasırga olmayacak." ifadesini kullandı.
SON 20 YILIN EN ŞİDDETLİ KASIRGASI OLABİLİR
Meteoroloji uzmanları, şiddeti kategori 4'e çıkan Florence'in ABD anakarasını son 20 yılda vuran en şiddetli kasırga olabileceği uyarısında bulunmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, "Florence'in son yıllarda doğu kesimini vuran en kötü kasırgalardan biri olabileceği bilgisini aldım. Ayrıca Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia'yı doğrudan vuracağı söylendi. Lütfen hazırlıklı ve güvende olun." demişti.
 

Son Güncelleme: 12.09.2018 10:41
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