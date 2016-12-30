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30 Aralık 2016 Cuma 20:18

ABD ŞOKTA! UÇAK KAYBOLDU

ABD ŞOKTA! UÇAK KAYBOLDU
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ABD'de Erie Gölü üzerinde uçak kayboldu
ABD Kıyı Güvenliği'ne göre, uçak havalandıktan sonra gölün yaklaşık 3 bin 200 metre yüksekliğinde iletişim kesildi.

Perşembe gecesi geç saatlerde Burke Lakefront Havaalanı'ndan kalkan ve Columbus yönüne giden Cessna Citation 525 tipi küçük uçakta üç çocuk ve üç yetişkinin bulunduğu açıklandı.

Uçağı, bir içecek firmasının CEO'su John T. Fleming'in kullandığı ve kendisinin deneyimli bir pilot olduğu bildirildi.

Federal Havacılık İdaresi Sözcülüğü de açıklamasında, uçağın yerel saatle 22:15'te havalandığını belirtirken, Kıyı Güvenliği, uçağın hava trafiği kontrol merkezinden saat 23:30 civarında kaybolduğunun bildirildiğini kaydetti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gölde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmalara destek vermek amacıyla Detroit'ten de bir arama kurtarma gemsinin uçağın kaybolduğu bölgeye gittiği belirtildi.

ABD'nin Cleveland kenti yakınında Erie Gölü üzerinde, içinde 6 kişinin bulunduğu bir uçak kayboldu.


 
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