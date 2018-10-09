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ABD Siyasetinde Taylor Swıft Dalgası

ABD Siyasetinde Taylor Swıft Dalgası

09 Ekim 2018 Salı 12:45
ABD Siyasetinde Taylor Swıft Dalgası

Taylor Swift'in ilk kez suskunluğunu bozup kasımdaki ara seçimlerde Demokrat adaylara destek açıklaması, Amerikan siyasetine canlılık getirdi. Trump'ın "Artık yüzde 25 daha az seviyorum", muhafazakarların "Bizim için öldün" tepkisini gösterdiği popçunun çağrısı üzerine seçmen kayıtlarında patlama yaşanıyor.

ABD'de Başkan Donald Trump karşıtı eylemlerin başını kadın hareketi çekerken ünlü pop yıldızı Taylor Swift'in aniden politize olması siyasete yeni bir hareket getirdi.

'Beyaz pop'un kraliçesi Taylor Swift'in ilk kez suskunluğunu bozup kasımdaki ara seçimlerde Demokrat adaylara destek açıklaması, Trump'ı hayal kırıklığına uğrattı.

TRUMP: YÜZDE 25 DAHA AZ SEVİYORUM

ABD Başkanı, sorular üzerine ''Hadi diyelim ki, artık Taylor'un müziğini yüzde 25 oranında daha az seviyorum. Tamam mı?" dedi.

28 yaşındaki  popçuya Kasım 2016'da başkan seçilmesinden önceki dönemde hayranlık belirtmiş olan Trump, 2012'de şarkıcıyı 'harika', 'şahane' gibi sözlerle öven tweetler atmıştı.

'ŞİMDİ KARİYERİN BİTTİ'

Swift'in Instagram hesabından Tennessee eyaletinde Demokrat adaylara oy istemenin yanısıra kadın, LGBT haklarına destek açıkladığı siyasi manifesto, bir yandan 1.5 milyon beğeni alırken diğer yandan muhafazakar kesimin büyük tepkisini çekti.

Paylaşımın altına sağcı hayranları "Meğer sen de o gerzek şöhretlerdenmişsin", "Şimdi kariyerin bitti", "Hangi tarikat Swift'i kaçırıp yerine bu beyni ölmüşü koydu" gibi mesajlar bıraktı.

24 SAAT İÇİNDE 65 BİN YENİ SEÇMEN KAYDI

Sevilen şarkıcının 112 milyon takipçisine "Çok geç olmadan seçmen kayıtlarınızı yaptırın" çağrısı da karşılık buldu.

Seçmenlerin kayıt yaptırması ve doğru şekilde oy kullanmasını sağlamaya yönelik kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan 'Vote.org', ülkede eşi benzeri görülmemiş bir yeni seçmen kaydı seliyle karşılaştıklarını duyurdu.

Vote.org İletişim Direktörü Kamari Guthrie, Taylor Swift'in sosyal medya paylaşımından sonraki 24 saat içinde 65 bin yeni kayıt geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme: 09.10.2018 15:47
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