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21 Aralık 2016 Çarşamba 07:51

ABD, Sirte’deki DEAŞ Karşıtı Operasyonlarını Sonlandırdı

ABD, Libya’nın Sirte kentinin terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından kentteki operasyonlarını sonlandırdığını açıkladı.

ABD, Sirte'deki DEAŞ Karşıtı Operasyonlarını Sonlandırdı
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AFRICOM'UN, LİBYA’NIN SİRTE KENTİNİN DEAŞ’TAN TEMİZLENMESİNİN ARDINDAN BURADAKİ OPERASYONLARINI TAMAMLADIĞI BİLDİRİLDİ

ABD, Libya’nın Sirte kentinin terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından kentteki operasyonlarını sonlandırdığını açıkladı.

ABD’nin Afrika Komutanlığının (AFRICOM) yazılı açıklamasında, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Sirte’nin DEAŞ’tan arındırıldığını duyurmasının ardından, 19 Aralık itibarıyla komutanlık olarak kentteki operasyonları bitirdikleri belirtildi.

Örgütün patlayıcı yüklü araçlarına, ağır silahlarına, tanklarına ve komuta merkezlerine yönelik 495 hava saldırısının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, operasyonun DEAŞ’ın kentten çıkarılmasına ilişkin hedefine ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada, ABD’nin, Libya halkı ve bölgedeki diğer ortakları ile DEAŞ ve aşırılık yanlısı örgütlerle mücadelesine dair taahhüdünü sürdüreceği kaydedildi.

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