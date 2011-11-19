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ABD sesten 5 kat hızlı silah test etti

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu üzerinde sesten 5 kat hızlı gidebilen yeni bir silah test etti.

ABD sesten 5 kat hızlı silah test etti

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu üzerinde sesten 5 kat hızlı gidebilen yeni bir silah test etti.

19 Kasım 2011 Cumartesi 11:33
ABD sesten 5 kat hızlı silah test etti
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ABD ordusu, Pasifik Okyanusu üzerinde sesten 5 kat hızlı gidebilen yeni bir silah test etti. Başarıyla test edilen bu yeni teknoloji sayesinde ABD gelecekte, dünyanın en uzak noktasındaki bir hedefi bile bir saat içinde vurabilecek.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Melinda Morgan, Kauai'deki Pasifik Füze Menzil Tesisi'nden atılan Gelişmiş Hipersonik Silah'ın, 3 bin 700 kilometre uzaklıktaki Kwajalein atoluna yarım saatten kısa bir süre içinde ulaştığını söyledi.

KÜRESEL SALDIRI PROGRAMININ PARÇASI Sesten en az beş kat hızlı giden Gelişmiş Hipersonik Silahı'n, atmosfer içinde uzun mesafelere gitmek için tasarlandığı belirtildi. Yıl başında ABD Kongresi Araştırma Servisi'nin raporunda, Gelişmiş Hipersonik Silah'ın, ABD ordusunun, dünyanın herhangi bir yerindeki hedefleri bir saat kadar kısa bir sürede vurmasını sağlayacak küresel saldırı silahları geliştirme programının parçası olduğu ifade edilmişti.

DAHA ÖNCEKİ İKİ DENEME BAŞARISIZDI Pentagon'un araştırma kolu DARPA 2010 Nisan ve bu yıl ağustos ayında sesten daha hızlı giden uzay aracı denemesi yapmış ancak başarısız olmuştu. Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan testte, denemesi yapılan araç kaybolmuştu

Son Güncelleme: 19.11.2011 11:33
Anahtar Kelimeler:
ABDTeknolojiOrdusuPasifikOkyanusu
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