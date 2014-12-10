ABD Senatosu'nun CIA Raporu

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ İCRA DİREKTÖRÜ KENNETH ROTH, OBAMA YÖNETİMİNE "SORUMLULARIN YARGILANMASINI TEMİN ETME" ÇAĞRISI YAPTI

ROTH: "EĞER SORUMLULAR YARGILANMAZSA GELECEKTE BAŞKA BAŞKANLAR DA GÜVENLİK GEREKÇESİYLE İŞKENCE YÖNTEMİNİ BİR SEÇENEK OLARAK DEĞERLENDİREBİLİR"

ACLU: "İŞKENCEYE TOLERANS GÖSTERİLMESİ SAVUNULAMAZ. ADALET BAKANININ BU KONU İÇİN ÖZEL SAVCI ATAMASINI BEKLİYORUZ"

İnsan Hakları İzleme örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth, Obama yönetimine, işkenceye onay veren ve bu "vahşi yöntemleri" uygulayanların hesap vermelerini sağlama çağrısı yaptı.

Roth, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) 11 Eylül saldırıları sonrası terör şüphelilerine uyguladığı işkence içeren gözaltı ve sorgulama tekniklerine dair Senato İstihbarat Komitesi raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu rapor, ABD tarihi için gerçekten acı verici bir gerçeği ortaya çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.

Bush yönetiminin güvenlik bahanesiyle işkenceye onay verdiğini ve bunu "Ağırlaştırılmış soruşturma tekniği" adı altında uyguladığını kaydeden Roth, ancak bu işkence metotlarının hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk altında suç teşkil ettiğini söyledi.

"İşkence savaş zamanında bile kullanılamaz. Ancak Bush yönetimi inanılmaz bir vahşetle bunu defalarca kullandı" diye konuşan Roth, yasa dışı uygulamaları yasal göstermeye çalışmakla sorumluların kurtulamayacağını belirtti.

Başkan Obama'nın göreve gelmesiyle işkencenin sona erdiğini ifade eden Roth, ancak Obama'nın işkencecilerin yargılanması konusunda adım atmadığını söyledi.

Sorumluların hesap vermemesinin riskine değinen Roth, "Eğer sorumlular yargılanmazsa gelecekte başka başkanlar da güvenlik gerekçesiyle işkence yöntemini bir seçenek olarak değerlendirebilir" dedi.

"İŞKENCEYE TOLERANS GÖSTERİLEMEZ"

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinden (ACLU) yapılan açıklamada da ACLU'nun işkencecilerin yargılanması için 13 yıldır mücadele ettiği belirtilerek, "Obama yönetiminin yargılama için siyasi irade ortaya koymadığı" kaydedildi.

İşkencecilerin affedilmesinin çok büyük yanlış olacağı vurgulanan açıklamada, "İşkenceye tolerans gösterilmesi savunulamaz. Adalet Bakanının bu konu için özel savcı atamasını bekliyoruz. İşkencecilerden hesap sorulması her zamankinden daha önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin, CIA'in 11 Eylül saldırıları sonrası terör şüphelilerine uyguladığı işkence içeren gözaltı ve sorgulama tekniklerine dair raporunda, CIA'in uluslararası yasalara uymaksızın yakaladığı esirlere zarar verme ve acı çektirme taktikleri uyguladığı vurgulanmıştı.