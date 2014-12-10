Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

ABD Senatosu'nun CIA Raporu

İnsan Hakları İzleme örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth, Obama yönetimine, işkenceye onay veren ve bu "vahşi yöntemleri" uygulayanların hesap vermelerini sağlama çağrısı yaptı.

ABD Senatosu'nun CIA Raporu

İnsan Hakları İzleme örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth, Obama yönetimine, işkenceye onay veren ve bu "vahşi yöntemleri" uygulayanların hesap vermelerini sağlama çağrısı yaptı.

10 Aralık 2014 Çarşamba 09:21
ABD Senatosu'nun CIA Raporu
banner238

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ İCRA DİREKTÖRÜ KENNETH ROTH, OBAMA YÖNETİMİNE "SORUMLULARIN YARGILANMASINI TEMİN ETME" ÇAĞRISI YAPTI

ROTH: "EĞER SORUMLULAR YARGILANMAZSA GELECEKTE BAŞKA BAŞKANLAR DA GÜVENLİK GEREKÇESİYLE İŞKENCE YÖNTEMİNİ BİR SEÇENEK OLARAK DEĞERLENDİREBİLİR"

ACLU: "İŞKENCEYE TOLERANS GÖSTERİLMESİ SAVUNULAMAZ. ADALET BAKANININ BU KONU İÇİN ÖZEL SAVCI ATAMASINI BEKLİYORUZ"

 İnsan Hakları İzleme örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth, Obama yönetimine, işkenceye onay veren ve bu "vahşi yöntemleri" uygulayanların hesap vermelerini sağlama çağrısı yaptı.

Roth, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) 11 Eylül saldırıları sonrası terör şüphelilerine uyguladığı işkence içeren gözaltı ve sorgulama tekniklerine dair Senato İstihbarat Komitesi raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu rapor, ABD tarihi için gerçekten acı verici bir gerçeği ortaya çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.

Bush yönetiminin güvenlik bahanesiyle işkenceye onay verdiğini ve bunu "Ağırlaştırılmış soruşturma tekniği" adı altında uyguladığını kaydeden Roth, ancak bu işkence metotlarının hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk altında suç teşkil ettiğini söyledi.

"İşkence savaş zamanında bile kullanılamaz. Ancak Bush yönetimi inanılmaz bir vahşetle bunu defalarca kullandı" diye konuşan Roth, yasa dışı uygulamaları yasal göstermeye çalışmakla sorumluların kurtulamayacağını belirtti.

Başkan Obama'nın göreve gelmesiyle işkencenin sona erdiğini ifade eden Roth, ancak Obama'nın işkencecilerin yargılanması konusunda adım atmadığını söyledi.

Sorumluların hesap vermemesinin riskine değinen Roth, "Eğer sorumlular yargılanmazsa gelecekte başka başkanlar da güvenlik gerekçesiyle işkence yöntemini bir seçenek olarak değerlendirebilir" dedi.

"İŞKENCEYE TOLERANS GÖSTERİLEMEZ"

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinden (ACLU) yapılan açıklamada da ACLU'nun işkencecilerin yargılanması için 13 yıldır mücadele ettiği belirtilerek, "Obama yönetiminin yargılama için siyasi irade ortaya koymadığı" kaydedildi.

İşkencecilerin affedilmesinin çok büyük yanlış olacağı vurgulanan açıklamada, "İşkenceye tolerans gösterilmesi savunulamaz. Adalet Bakanının bu konu için özel savcı atamasını bekliyoruz. İşkencecilerden hesap sorulması her zamankinden daha önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin, CIA'in 11 Eylül saldırıları sonrası terör şüphelilerine uyguladığı işkence içeren gözaltı ve sorgulama tekniklerine dair raporunda, CIA'in uluslararası yasalara uymaksızın yakaladığı esirlere zarar verme ve acı çektirme taktikleri uyguladığı vurgulanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim