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ABD Savunma Bakanı Türkiye’nin S-400 almasından endişeli

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasından dolayı endişeli olduklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Türkiye’nin S-400 almasından endişeli

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasından dolayı endişeli olduklarını açıkladı.

28 Ağustos 2018 Salı 20:57
ABD Savunma Bakanı Türkiye’nin S-400 almasından endişeli

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasından dolayı endişeli olduklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, basın toplantısında bir soru üzerine Türkiye'nin egemen bir devlet olarak kendi kararlarını verme hakkı olduğunu söyledi ancak S-400'lerin NATO sistemlerine uyumlu olmaması sebebiyle Rus yapımı savunma sistemlerini almalarını tavsiye etmediklerini ve bu durumdan endişeli olduklarını kaydetti.

“SURİYE ESAD’SIZ BİR HÜKÜMET SEÇMELİ”

Mattis ABD’nin dış politikasını değerlendirirken Afgansitan ve Suriye konusunda da açıklamalar yaptı. Afgansitan’da özel kuvvetlerin bulunmasını akıllıca bulmadığını söyleyen Mattis, Suriye’deki kimysal silah kullanımıyla ilgili olarak da Rusya ile iletişim halinde olduklarını açıkladı. Mattis ayrıca, Suriye halkının Esad tarafından yönetilmeyen bir hükümet seçmeyi amaçlaması gerektiğini de vurguladı.

GÜNEY KORE’DEKİ ASKERLER

Jim Mattis Güney Kore’deki askeri kapasitenin arttırılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamda, “Günye Kore’de büyük askeri tatbikatlar askıya alındı ancak küçük olanları devam edecek” dedi.

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