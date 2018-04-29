ABD şaşkın: Genç mankene köpeğimi tahrik ettin davası

ABD, yine akıllara durgunluk veren bir dava sürecini izliyor… Son dönemlerde ilginç davaların arttığı ABD’de Instagram sayesinde şöhret olan manken Deyana Mounira hakkında tazminat davası açıldı. Yakın zamanda iş insanı Tony Toutouni’nin evine giden genç manken burada diğer manken arkadaşları eşliğinde profesyonel fotoğrafçıya poz verdi.

Fotoğraflardan birinde Mounira, Toutouni’nin terrier cinsi köpeğiyle oynarken görülüyor. Çekimler sırasında Mounira’ya sürtünen ve sürekli zıplayarak dikkat çeken Hef isimli köpek daha sonra uzaklaştırıldı. Fakat çekimlerden sonra Mounira hiç beklemediği bir şekilde hakkında tazminat davası açıldı.

Mounira’ya dava açan ismin Toutouni olduğu ortaya çıkınca, ABD basını olaya büyük ilgi gösterdi. Toutouni, genç mankenin köpeğini tahrik ettiğini ve bu sebeple köpeğinin psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Köpeğiyle cinsel ilişki girmeye yakın olduğunu iddia eden Toutouni’ye Mounira çok sert yanıt verdi. Mounira, iş insanının sürekli, “Hadi oğlum zıpla, kızın üzerine zıpla” diyerek direktifler verdiğini ifade eden Mounira, “Ben eğlence ve şov dünyasında Tony gibi insanların olduğunu göstermek istedim. Bu tür insanlar çok tehlikeli ve masumları kandırıyor” dedi.