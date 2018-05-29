ABD S-400'ler İçin Hindistan'a Yaptırım Uygulayabilir...

ABD'nin, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alan Hindistan'a bu tercihinden ötürü Predator tipi insansız hava araçlarının satışını durdurabileceği bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı William Thornberry, Hindistan'da yayın yapan NDTV internet sitesine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın S-400 sistemini tercih etmesinin ABD'nin insansız hava araçları gibi askeri teknolojileri paylaşma konusunda tereddüte yol açtığını belirtti.

ABD silahlı kuvvetlerinin denetlenmesinden sorumlu komitenin başında bulunan Thornberry, Yeni Delhi yönetiminin S-400 füze savunma sistemini tercih etmesinin ABD ile Hindistan'ın müttefik olarak "eş işlerlik kabiliyetini tehdit edeceğini" ifade etti.



Thornberry, "Bu teknolojinin adapte edilmesi korkarım ki ABD açısından ilave teknoloji transferi konsunda rahatsızlığa sebep olacaktır." ifadelerini kullandı. Komite başkanı soru üzerine bunun Predator insansız hava araçlarının satışının bloke edilmesine yol açabileceğini ima etti.Hindistan hem ABD hem de Rusya ile yakın askeri iş birliği içinde bulunuyor. Son 30-40 yılda ülkenin askeri ihtiyaçlarının önemli bir bölümü Rusya tarafından karşılanmıştı.ABD Kongresi bu yılın başında Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiğine dair iddiaların ardından Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşılık Verme Yasasını (CAATSA) çıkardı. Yasa gereği ABD, Rusya'dan silah satın alan müttefik ülkelere yaptırım uygulayabiliyor.