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ABD ordusunda GPS cihazı kullanmak yasaklandı

ABD Savunma Bakanlığı, konum bildiren cihaz ve uygulamaların yarattığı güvenlik riski nedeniyle bu aletlerin kullanımına kısıtlama getirdi.

ABD ordusunda GPS cihazı kullanmak yasaklandı

ABD Savunma Bakanlığı, konum bildiren cihaz ve uygulamaların yarattığı güvenlik riski nedeniyle bu aletlerin kullanımına kısıtlama getirdi.

07 Ağustos 2018 Salı 22:15
ABD ordusunda GPS cihazı kullanmak yasaklandı

ABD ordusunda GPS cihazı kullanmak yasaklandı

ABD Savunma Bakanlığı, konum bildiren cihaz ve uygulamaların yarattığı güvenlik riski nedeniyle bu aletlerin kullanımına kısıtlama getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, kritik bölgelerde görev yapan personelinin konum belirten elektronik cihazları kullanmasına, gerekli görülmesi durumunda kısıtlama getirdi.

Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada, konum bildiren cihazların, cep telefonlarının, elektronik saatlerin ve uygulamaların askeri personeli “ciddi bir risk” altında bırakma ihtimalinden dolayı kullanımlarının komutanların iznine bağlandığı bildirildi.

Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning, “Konum bildiren bu aygıtların, uygulamaların ve hizmetlerin hızla gelişen pazarı, Savunma Bakanlığı’nın görevde olan ya da olmayan personeline ve tüm dünyadaki askeri operasyonlarımıza karşı ciddi bir risk oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

Alınan kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirten Manning, bu yeni düzenleme ile düşmanın ABD askerlerini kolayca hedef almasının önüne geçmeyi planladıklarını ekledi.

Ordu personeline gönderilen bildiride ise “Bu cihazlar Savunma Bakanlığı personelinin kişisel bilgileri, konumları, rutinleri ve sayıları gibi bilgileri ifşa edebilir, istenmeyen güvenlik sonuçlarına ve birleşik kuvvetlere ve misyona karşı artan riske neden olabilir” ifadeleri yer aldı.

Strava adlı GPS uygulamasını kullanan bazı askeri bölgelerin ifşasına neden olmuştu. DW

Strava adlı GPS uygulaması bazı askeri bölgelerin ifşasına neden olmuştu. DW

OCAK AYINDA ORTAYA ÇIKTI

Deuche Welle’nin haberine göre, Pentagon’un bu yeni önlemi, Ocak ayında Avustralyalı bir araştırmacının, kullanıcıların sportif faaliyetlerini takip eden ve konum bilgisi alan Strava isimli bir uygulama aracılığıyla Suriye ve Irak’ta görev yapan ABD askerlerinin yerini saptaması ve internet üzerinden bir harita üzerinde göstermesi sonrası ortaya çıkan güvenlik açığı nedeniyle aldığı tahmin ediliyor.

2015 ve 2017 yılları arasında toplanmış verileri gösteren harita, Irak ve Suriye’deki bazı noktalarda yoğunlaşmış sportif faaliyetleri ortaya koymuştu. Daha sonra bu noktaların çeşitli ABD üslerinin ve bu üslerde konuşlu askerlerin yerini gösterdiği ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Pentagon derhal bir soruşturma başlatmış ve ilk olarak Savunma Bakanlığı binasının içinde bazı kritik noktalarda bu tip elektronik cihazların kullanımı yasaklanmıştı. Son düzenleme ile bu yasak, askeri üsler ve diğer kritik noktaları da içine alacak şekilde genişletilmiş oldu.

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