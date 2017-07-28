ABD Öncülüğündeki Koalisyondan Deaş Elebaşları Açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, mart ayından bu yana terör örgütü DEAŞ'ın propagandasının üretimi, yayılması ve fonlanmasında rol alan 7 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ DEAŞ KARŞITI KOALİSYON, MART AYINDAN BU YANA DEAŞ PROPAGANDASI YÜRÜTEN 7 ÖRGÜT ELEBAŞININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, mart ayından bu yana terör örgütü DEAŞ'ın propagandasının üretimi, yayılması ve fonlanmasında rol alan 7 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada DEAŞ'ın propaganda üretiminde üst düzey rol oynayan Ebu Süleyman el Iraki'nin temmuz ayı başında Musul yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü ifade edildi.

Iraki'nin örgütün propaganda malzemelerinin üretiminde üst düzey stratejik danışmanlık yaptığı ifade edilen açıklama, söz konusu teröristin aynı zamanda yabancı ülkelerdeki DEAŞ teröristlerini yönlendirdiği bilgisine yer verildi.

18 Temmuz'da düzenlenen bir saldırıda da Besaam el Jeyfuz adlı DEAŞ militanının Meyadin yakınlarında öldürüldüğü aktarılırken Jeyfuz'un DEAŞ'ın kara para aklama ağının önemli isimlerinden olduğu ve dünya çapında terör eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarına para aktardığı kaydedildi.

25-27 Mayıs'ta yine Meyadin yakınlarında gerçekleştirilen hava saldırısında Reyan Meşal adlı DEAŞ elebaşının öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, Meşal'in DEAŞ'ın propaganda dergisi Amak'ın kurucusu ve yöneticisi olduğu belirtildi.

Koalisyon açıklamasında, DEAŞ'ın sözde medya emiri Ebu Hattab el Ravi'nin 17 Mayıs'ta, örgütün önceki medya emiri Ebu Seyf el İsevi'nin 27 Nisan'da ve örgütün üst düzey medya elebaşlarından Ebu Ali el Cenubi'nin de 16 Nisan'daki saldırılarda öldürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca DEAŞ propaganda yetkililerinden İbrahim el Ensari'nin 25 Mart'ta el Kaim kentinde öldürüldüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, söz konusu örgüt elebaşlarının etkisiz hale getirilmesinin örgütün dışarıda operasyon yapma kabiliyetine darbe indirdiği vurgulandı.