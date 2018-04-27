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"ABD'nin Yeni Dışişleri Bakanı Pompeo’dan İlk Yurt Dışı Gezileri"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ilk ziyaretlerini Brüksel, Riyad, Kudüs ve Amman'a yapacağı bildirildi.

"ABD'nin Yeni Dışişleri Bakanı Pompeo’dan İlk Yurt Dışı Gezileri"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ilk ziyaretlerini Brüksel, Riyad, Kudüs ve Amman'a yapacağı bildirildi.

27 Nisan 2018 Cuma 07:22
"ABD'nin Yeni Dışişleri Bakanı Pompeo’dan İlk Yurt Dışı Gezileri"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ilk ziyaretlerini Brüksel, Riyad, Kudüs ve Amman'a yapacağı bildirildi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun yapacağı ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo'nun 26-30 Nisan tarihleri arasında Brüksel, Riyad, Kudüs ve Amman'da olacağını belirten Nauert, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı, 26-27 Nisan'da Brüksel'e giderek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve NATO ülkeleri dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek. Bu süre içerisinde müttefikler, Temmuz'da yapılacak devlet başkanları ve hükümet toplantılarının gerçekleşeceği NATO konferanslarını görüşecek. Dışişleri Bakanı daha sonra ise Ortadoğu'yu ziyaret edecek. Burada Suudlu, İsrailli ve Ürdün'lü liderlerle görüşerek kritik bölgesel konuları ve ikili ilişkileri ele alacak."

Trump'ın Rex Tillerson'un yerine aday gösterdiği Pompeo, Senato'da bugünkü oylamada 57'ye karşı 42 oyla ABD'nin 70. Dışişleri Bakanı olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının Tillerson döneminde daha "pasif" bir rol oynadığı eleştirilerine karşı, Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığına yeni bir soluk katması bekleniyor. 

Temsilciler Meclisinde üç dönem Cumhuriyetçi Partiden Kansas vekili olarak görev yapan Pompeo, aynı zamanda Kongre'de İstihbarat Komitesi üyeliği yapmıştı. Pompeo, Ocak 2017'de de Trump tarafından CIA'nın başına getirilmişti.

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Son Güncelleme: 27.04.2018 10:53
Anahtar Kelimeler:
ABDDışişleriBakanYurtDışıGEZİLERİ
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