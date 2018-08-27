“ABD'nin yaptırımları Avrupa'yı vurur“

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI HEİKO MAAS: "ABD İLE YENİ BİR DENGELİ ORTAKLIĞA İHTİYACIMIZ VAR"



"ABD ANİ ŞEKİLDE RUSYA’YA, ÇİN’E, TÜRKİYE‘YE VE BELKİ GELECEKTE BAŞKA ÖNEMLİ TİCARİ ORTAĞIMIZA KOORDİNE EDİLMEMİŞ VE ÇOĞU ZAMAN SPESİFİK YAPTIRIMLAR UYGULADIĞINDA BU ALMANYA VE AVRUPA'YI VURUR"



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD ile yeni bir dengeli ortaklığa ihtiyaç duyduklarını söyledi.



Maas, Berlin'de Dışişleri Bakanlığı’nda Alman Büyükelçileri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ve Çin ile birlikte Avrupa'yı da ABD’nin düşmanı olarak nitelediğini anımsattı.



Bakan Mass, bunun sadece bir retoriğin sonucu olmadığını, burada yeni bir stratejik gerçeğin ortaya çıktığını kaydetti.



Alman siyasetinin yeni duruma göre davranması gerektiğini ifade eden Maas, "ABD ile yeni bir dengeli ortaklığa ihtiyacımız var." dedi.



Maas, kendileri için yeni oyun alanları açmaları gerektiğini vurgulayarak, ortak çıkarların olduğu alanlarda iş birliğine daha fazla yatırım yapacaklarını aktardı. Bunun özellikle güvenlik ve politika alanı için geçerli olduğunu belirten Maas, NATO’da ve terörle mücadelede ABD’nin vazgeçilmez ortak olduğunu dile getirdi.



Avrupa’nın da güvenlik alanında daha fazla sorumluluk almasını isteyen Maas, "Değerlerimiz ve menfaatlerimizin Washington'da masanın altına atılma tehlikesi olursa, biz buna itiraz ederiz veya kendi alternatiflerimizi takip ederiz.” diye konuştu.



"TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR AVRUPA'YI VURUR"



ABD ile yeni dengeli ortaklığı, Avrupa’nın dünya siyasetinde ağırlık kazandığında başarılabileceğini ifade eden Maas, bundan dolayı egemen ve güçlü Avrupa’nın, Almanya’nın dış politika önceliği olduğunu kaydetti.



Washington’un yaptırım politikalarının Avrupalıları yeni cevaplar bulmaya zorladığını belirten Maas, “ABD, ani şekilde Rusya’ya, Çin’e, Türkiye‘ye ve belki gelecekte başka önemli ticari ortağımıza koordine edilmemiş ve çoğu zaman spesifik yaptırımlar uyguladığında bu Almanya ve Avrupa'yı vurur.” dedi.



Buna tepki gösterilmesi gerektiğini dile getiren Maas, ticari ve mali politikada Avrupa’nın egemenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini, ancak bunun kolay olmayacağını ifade etti.



Toplantıya katılan Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ülkesinin Suudi-Arabistan ile yaşadığı ihtilafta Almanya’nın kendileriyle dayanışma göstermesini istedi.



Ülke ismi kullanmadan Suudi-Arabistan’a değinen Freeland, Kanada hükümetinin, insan haklarına riayet edilmesi konusunda çaba sarf etmeyi sürdüreceğini, bu konuda Almanya’nın destek vereceğine güvendiklerini kaydetti.

