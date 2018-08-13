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ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşa tüm dünyadan tepki yağdı

Yaptırımlarla Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlatan ABD'ye dünyanın dört bir yanından tepki, Türkiye'ye ise destek mesajları geliyor.

ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşa tüm dünyadan tepki yağdı

Yaptırımlarla Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlatan ABD'ye dünyanın dört bir yanından tepki, Türkiye'ye ise destek mesajları geliyor.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:21
ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşa tüm dünyadan tepki yağdı

Yaptırımlarla Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlatan ABD'ye dünyanın dört bir yanından tepki, Türkiye'ye ise destek mesajları geliyor.

Almanya'dan Pakistan'a, Rusya'dan Lübnan'a dünyanın dört bir yanından ülkeler, ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşa karşı dururken, Türkiye'ye destek ve birlik mesajları gönderiyor.

Almanya: Ankara ile mükemmel çalışıyoruz

Alman hükümeti, "Türk ekonomisinin istikrarı bizim çıkarımıza" açıklamasını yaptı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Türkiye’nin Avrupa’da güvenlik ve güvenilirlik anlamına geldiğini, göç konusunda Ankara ile mükemmel çalıştıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'e, ABD’nin Türkiye'ye yaptırım kararlarını eleştirmesinden dolayı teşekkür etti.

"İtalya da tehlike altında"

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero ise, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinin finansal dengesi için önemli olduğunu belirtti, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi. Türkiye'ye yönelik ekonomik savaşla ilgili, "Hepimiz üzerimize düşen yakınlığı göstermeliyiz" dedi.

İtalya Başbakanlık Müsteşarı da, "İtalya da Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabilir" diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Kremlin'den Erdoğan'ın teklifine olumlu cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli para birimleriyle ticaret yapma teklifine Kremlin'den, "Bu konuda gayret gösteriyoruz" mesajı geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, uluslararası ticarette milli para birimlerinin kullanılmasıyla ilgili uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Rusya, Türkiye ile de milli para birimleriyle ticaret istiyor. Bu konu üzerinde titizlikle çalışılması gerekiyor" dedi.

Ruhani'den Erdoğan'a özel mesaj

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ruhani'nin "ABD'yi pişman etmeye kararlıyız" mesajını iletti.

Erdoğan da görüşmede, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin mesajını almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir kez daha ülkesinin İran ile iş birliğini devam etme iradesini vurguladı ve iki ilişkilerinin gelişmesi ve muhtemel engellerin giderilmesine vurgu yaptı.

Arap dünyasından destek

Türkiye'ye Arap dünyasından da destek geldi. Lübnan'da sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada Türkiye ile dayanışma vurgusu öne çıktı. Lübnan, Kuveyt ve Katar'da sosyal medya üzerinden Türk Lirası'na destek kampanyaları başladı.

Pakistan da Türkiye'nin yanında

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "Pakistan halkı ve hükümeti, her zamanki gibi Türkiye'nin yanında olacaktır" dedi. 

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara yönelik çok değerli rolünü takdir etmektedir. Aynı zamanda Türkiye, küresel ekonominin motoru ve önemli bir üyesidir. Pakistan halkı ve hükümeti, Türkiye'nin barış ve refah arayışına güçlü desteğini bir kez daha yineler ve bu ortak hedeflere ulaşma yolunda her zamanki gibi yanında olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Asya borsalarında ekonomik savaş etkisi

Gelişmeler Asya borsalarını da etkiledi. Döviz kurundaki hareketlilik, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine de sıçradı, Asya borsaları düştü.

Japon Nikkei borsası yüzde 2, Hong Kong borsası ise yüzde 1 buçuk değer kaybıyla kapandı.

Analistler Türk Lirası'ndaki değer kaybının İspanya, İtalya ve Fransız bankacılık sektörünü de vurabileceğine dikkat çekti.

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