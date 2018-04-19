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ABD'nin Türkiye S-400 tedirginliği

Türkiye'de tutuklu bulunan papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde, "Türkiye için sonuçları olabilir" diyen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye bu sebeple de yaptırım uygulanabileceğini belirtti.

ABD'nin Türkiye S-400 tedirginliği

Türkiye'de tutuklu bulunan papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde, "Türkiye için sonuçları olabilir" diyen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye bu sebeple de yaptırım uygulanabileceğini belirtti.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:08
ABD'nin Türkiye S-400 tedirginliği
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Türkiye'nin S-400 sistemi anlaşması ABD'yi çok rahatsız etti

Türkiye'de tutuklu bulunan papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde, "Türkiye için sonuçları olabilir" diyen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye bu sebeple de yaptırım uygulanabileceğini belirtti.

Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, papaz Brunson'un suçsuz olduğuna inandıklarını söyledi.

Serbest bırakılmaması halinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre ile Türkiye'ye yönelik olası yaptırımları görüştüğünü belirtti. 

ABD Başkanı Trumpsosyal medya hesabından paylaştığı mesajında papaz Brunson'un Türkiye'de sebepsiz yere yargılandığını söylemiş, serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 anlaşmasıyla, Rusya'ya getirilen yaptırımları ihlal ettiğini öne sürdü. Bu sebeple Türkiye'ye yaptırım getirilebileceğini savundu. Ankara'nın F-35 programına katılımı açısından sorun yaşanabileceğini iddia etti.

Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeS-400TEDİRGİNLİĞİ
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