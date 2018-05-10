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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,2 milyon varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,2 milyon varil azaldı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:40
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,2 milyon varil azaldı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,2 milyon varil (yüzde 0,5) azalışla 433,8 milyon varile gerilediğini açıkladı.
Piyasa beklentisi stokların 200 bin varil düşüş göstermesi yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 6,2 milyon varil yükselmişti.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta 700 bin varil (yüzde 0,1) azalışla 663,6 milyon varile geriledi.
ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 2,2 milyon varil (yüzde 0,9) azalarak 235,8 milyon varile düştü.
Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi 400 bin varil düşüş göstermesi yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,2 milyon varil artış göstermişti.

HAM PETROL ÜRETİMİ SON 17 HAFTADA 16 KEZ YÜKSELDİ
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 1,23 milyon varil azalışla 7,32 milyon varile düşerken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 271 bin varil düşüşle 1,88 milyon varile geriledi.
ABD'nin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 84 bin varil artışla 10,7 milyon varile çıktı.
Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi yeni bir rekor seviye kaydederken, son 17 haftada da 16 kez artış göstermiş oldu. 
EIA'nın Mayıs 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil olması bekleniyor.
Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,9 milyon varil olması ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakması öngörülüyor. 

PETROL FİYATLARI ARTIŞ GÖSTERDİ
ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmesinin ardından, küresel piyasada ham petrol fiyatları artış gösterdi. 
TSİ 17.35'te dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 77,42 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 71,28 dolara kadar yükseldi.
 

Son Güncelleme: 10.05.2018 10:55
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