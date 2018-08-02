ABD'nin tehdidine Ruslardan kritik yorum

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların sembolik olduğunu söyleyen Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Vladimir Fitin'e göre Washington, Ankara'nın siyasi dayanıklılığını test ediyor. Fitin ayrıca, Türkiye ile ABD arasındaki gerçek sorunun YPG'den kaynaklandığını ifade etti.

ABD'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulama kararını bir Rus ajansına yorumlayan RusyaStratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün Ortadoğu Merkezi'nden Vladimir Fitin, 'Yaptırımlar henüz sembolik nitelikte. Washington'un Ankara'ya yaptırım uygulama tehditleri henüz söylem düzeyinde ve bu konuda henüz kesin karar alınmadı' dedi.



'GERİLİM TÜRKİYE'Yİ RUSYA'YA DOĞRU İTECEK'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Washington, yaptırımlarla Ankara'nın eylemlerini etkileyemez' sözünü anımsatan Fitin, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasının Türkiye'yi Rusya'yla işbirliğini geliştirmeye iteceğinin altını çizdi.



'Bu durumda Ankara'nın Rusya ile ilişkileri geliştirmek ve ABD ile gerilimi daha fazla tırmandırmamak adına çok dengeli bir politika izlemesi gerekecek. Zira ABD'yle Suriye'nin kuzeyi ve YPG konusunda, Rusya'yla da Türkiye'nin kontrol ettiği ve Ankara tarafından desteklenen grupların ve uzlaşmaya yanaşmayan grupların bulunduğu İdlib konusunda sorunlar yaşıyor' diye devam eden Fitin, Ankara ve Washington arasındaki ihtilafın çok ciddi olduğunu ve yaptırımların ötesinde bir boyutu bulunduğunu vurguladı.



'İHTİLAFIN ANA KONUSU SURİYE VE YPG/PKK'



Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü: 'İhtilafın ana konusu, Türkiye Suriye sınırındaki durum ve Türklerin sınırda 'sıhhi kordon' oluşturma planı. Buna karşılık ABD de, Suriye'de güvendiği ana güç olan YPG'ye desteğini çekmiş değil.'