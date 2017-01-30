Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Ocak 2017 Pazartesi 16:48

ABD'nin Londra Büyükelçiliği Vizeleri Askıya Aldı

ABD'nin Londra Büyükelçiliği Vizeleri Askıya Aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

BÜYÜKELÇİLİK GÖÇMEN YASAĞI KARARI KAPSAMINA GİREN ÜLKELERDEN BİRİNDE VATANDAŞLIĞI BULUNAN İNGİLİZLERİN VİZE İŞLEMLERİNİ ASKIYA ALDI 

ABD’nin Londra Büyükelçiliği, Başkan Donald Trump’ın göçmen yasağı kararı kapsamına giren 7 İslam ülkesinden birinin vatandaşı olan İngilizlerin vize işlemlerinin ve randevularının askıya alındığını bildirdi.

Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, ABD’ye giriş yasağı getirilen 7 İslam ülkesinden birinde vatandaşlığı bulunan İngilizlerin vize işlemlerinin ve randevularının bir sonraki bildirime kadar askıya alındığı kaydedildi.

"Bu ülkelerden birinin vatandaşı veya çifte vatandaşı iseniz, lütfen bir vize randevusu için başvurmayın veya herhangi bir vize ücreti yatırmayın." ifadesi kullanılan duyuruda, halihazırda alınmış randevulara da gelinmemesi uyarısına yer verildi.

Büyükelçilik, resmi seyahatlerin, belirli uluslararası kuruluşlara veya bu kuruluşlar namına yapılacak seyahatlerin ya da NATO çerçevesindeki seyahatlerin yasak kapsamı dışında bulunduğunu hatırlattı.     

ABD Başkanı Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi cuma günü imzalamıştı.

İngiliz hükümeti, yasaklama kararından çifte vatandaşlık sahibi veya başka ülkelerde doğmuş İngiliz vatandaşlarının etkilenmemesi için dün ABD yönetimi nezdinde girişimde bulunmuştu.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Verhofstadt: "trump, Ab'nin Varlığı İçin Tehdit" Verhofstadt: "trump, Ab'nin Varlığı İçin...
Hollanda'daki Bazı Camiler Geçici Olarak İbadete Kapatılacak Hollanda'daki Bazı Camiler Geçici Olarak İbadete...
Benin'de Trafik Kazası: 12 Ölü Benin'de Trafik Kazası: 12 Ölü
Paris Saldırıları Şüphelisi Sorgulanmak Üzere Belçika'dan Fransa'ya Getirildi Paris Saldırıları Şüphelisi Sorgulanmak Üzere...
Isıya Duyarlı Yapay Deri Geliştirildi Isıya Duyarlı Yapay Deri Geliştirildi
Nijerya'da 130 Karısı Olan Adam 93 Yaşında Öldü Nijerya'da 130 Karısı Olan Adam 93 Yaşında...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Verhofstadt: "trump, Ab'nin Varlığı İçin...
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB için varoluşsal...

Haberi Oku