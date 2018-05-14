ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği törenle açıldı!

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açıldı

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliği düzenlenen törenle işgal altındaki Kudüs'e taşındı.

Törene İsrail CumhurbaşkanıReuven Rivlin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump'ın yanı sıra 4 Cumhuriyetçi senatör katıldı.

Demokratlardan hiçbir senatörün törende yer almaması ise dikkat çekti. Törene davet edilen 86 ülkenin büyükelçiliğinden sadece 32'si büyükelçi veya diplomat düzeyinde katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, büyükelçiliğin açılışı için hazırlanan görüntülü mesajında, İsrail'in kuruluşundan beri Kudüs'ü başkent olarak kabul ettiğini belirterek, 'İsrail her bağımsız ülke gibi kendi başkentini kararlaştırma hakkına sahiptir.' dedi.

- Kutsal yerlerin mevcut statükosunun korunmasına vurgu



'İsrail'in başkenti Kudüs'tür.' diyen Trump, bununla birlikte Mescid-i Aksa dahil Kudüs'teki kutsal yerlerin mevcut statükosunun korunmasına bağlı olduklarını dile getirdi.

Trump ayrıca, Filistin ile İsrail arasında kalıcı bir barıştan yana olduklarını kaydederek, 'ABD kalıcı barışın sağlanmasına sadık kalmaya devam ediyor.' diye konuştu.

- Filistinli göstericilere İsrail polisi mücadele etti



ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılış töreni devam ederken, Filistinliler de elçiliğe yakın bir bölgede gösteri düzenledi.

İsrail polisi, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ett