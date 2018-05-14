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ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği bugün açılıyor

ABD, Filistinliler ve dünya kamuoyunun bütün tepkisine rağmen Tel Aviv’deki büyükelçiliğini bugün Kudüs'e taşıyor. İsrailliler kutlama planlarken, Filistinliler protesto gösterilerine hazırlanıyor.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği bugün açılıyor

ABD, Filistinliler ve dünya kamuoyunun bütün tepkisine rağmen Tel Aviv’deki büyükelçiliğini bugün Kudüs'e taşıyor. İsrailliler kutlama planlarken, Filistinliler protesto gösterilerine hazırlanıyor.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 08:12
ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği bugün açılıyor

ABD, Filistinliler ve dünya kamuoyunun bütün tepkisine rağmen Tel Aviv’deki büyükelçiliğini bugün Kudüs'e taşıyor. İsrailliler kutlama planlarken, Filistinliler protesto gösterilerine hazırlanıyor.


Yabancı ajanslara göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs Büyükelçiliği için bugün açılış töreni düzenlenecek. Törenin Türkiye saatiyle 16.00'da yapılması planlanıyor. Açılışa Başkan Donald Trump katılmayacak ancak davetlilere telekonferansla hitap edecek. Trump'ın kızı İvanka, damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise törende hazır bulunacak.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

FİLİSTİNLİLER GERGİN

Doğu Kudüs'ü bağımsız Filistin devletinin başkenti kabul eden Filistinlilerin protesto gösterilerinin şiddetinin bugün artması ve şehirdeki gergin havanın artması bekleniyor.

Filistinlilerin işgal altındaki Doğu Kudüs ve ablukanın sürdüğü Gazze'nin yanı sıra Filistin'in diğer şehirlerinde büyük gösteriler düzenlemesi öngörülüyor.

Büyükelçiliğin taşınacağı caddeye İsrail ve ABD bayraklarının yanı sıra "Siyon dostu Trump" ve "Trump İsrail'i büyük yaptı" yazılı billboardlar asıldı.

İsrail polisi, ABD'nin Kudüs'teki elçiliğini taşıyacağı binanın bulunduğu cadde ve Doğu Kudüs'teki "Eski Şehir" çevresine ilave ekipler yerleştirdi.

“IRKÇI AYRIMCILIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRECEK”

Bu arada Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki Komisyon Başkanı Büyükelçi Hüsam Zumlut, ABD'nin, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının, Filistinlilere yönelik "ırkçı ayrımcılık" sistemini güçlendireceğini belirtti.

Zumlut, yazılı açıklamasında, ABD'nin, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, yükümlülüklerinin ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

"Söz konusu karar, İsrail'de, dini ayrımcılık sistemini uygulamaya ve uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınan insan haklarını inkar etmeye çalışan radikal güçlere 'devam' sinyali veriyor" ifadesini kullanan Zumlut, ABD'nin, barış sürecindeki arabuluculuk rolünün sona erdiğini vurguladı.

ABD yönetiminin, tarihi gerçekleri çarpıtma ve bütün bir halkın (Filistinliler) haklarını görmezden gelme politikasını benimsediğini dile getiren Zumlut, Filistin halkı ile yönetiminin, ABD'nin kararına karşı olduğunu aktardı.

 

 

 

Son Güncelleme: 14.05.2018 11:19
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