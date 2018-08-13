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ABD'nin konuştuğu çocuk! Henüz 14 yaşında ancak...

Vermont  eyaletinde 14  yaşındaki Ethan Sonneborn Demokrat Parti'den vali aday adayı oldu.

ABD'nin konuştuğu çocuk! Henüz 14 yaşında ancak...

Vermont  eyaletinde 14  yaşındaki Ethan Sonneborn Demokrat Parti'den vali aday adayı oldu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:29
ABD'nin konuştuğu çocuk! Henüz 14 yaşında ancak...

Vermont  eyaletinde 14  yaşındaki Ethan Sonneborn Demokrat Parti'den vali aday adayı oldu.


Vermant eyaletinde yarın yapılacak valilik ön seçimlerinde diğer 3 adayla karşı karşıya gelecek 14 yaşındaki Sonneborn, "Vermontluların beni ciddiye  almaları gerektiğini düşünüyorum, çünkü ileri düşüncelerim var." diye konuştu.ABD'de 14 yaşındaki  Etkan Sonneborn  Demokrat  Partiden Vermont Eyeletinde valisi aday adayı oldu. 

Koalisyon kurma fikrinin kendine çok çekici geldiğini belirten  Sonneborn, en çok etkilendiği siyasetçinin, Robert F. Kennedy olduğunu belirtti.

Sonneborn, eyalet ve ülke yöneticilerinin kendini hayal kırıklığına  uğrattığını bu nedenle aday olmaya karar verdiğini ifade etti.

Aday olmasının önünde herhangi bir engel olmadığını belirten  Sonneborn, geçen yıl Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde yaşanan  gösterilere tepki olarak da bu kararı aldığını söyledi.

Sonneborn, ön seçimlerde insanların beklentilerinden daha iyi bir sonuç alacağını tahmin ettiğini dile getirdi.

Vermont anayasasına göre, eyalet valiliği için adaylardan yaş şartı istenmiyor.

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Son Güncelleme: 13.08.2018 22:34
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