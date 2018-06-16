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ABD'nin Kanada Büyükelçisi'ne tehdit mektubu

ABD'nin Kanada Büyükelçisi Kelly Knight Craft'a, ölüm tehditleri içeren ve zarfında beyaz toz madde bulunan bir mektup gönderildiği bildirildi. 

ABD'nin Kanada Büyükelçisi'ne tehdit mektubu

ABD'nin Kanada Büyükelçisi Kelly Knight Craft'a, ölüm tehditleri içeren ve zarfında beyaz toz madde bulunan bir mektup gönderildiği bildirildi. 

16 Haziran 2018 Cumartesi 07:33
ABD'nin Kanada Büyükelçisi'ne tehdit mektubu

ABD'nin Kanada Büyükelçisi Kelly Knight Craft'a, ölüm tehditleri içeren ve zarfında beyaz toz madde bulunan bir mektup gönderildiği bildirildi. 

Kanada ve ABD güvenlik birimlerinin soruşturma başlattığı olaya konu mektup, Büyükelçi Craft'ın Ottawa'daki ikametgahına gönderildi.

Elçilik güvenlik birimlerinin taraması sırasında mektup zarfında saptanan beyaz toz madde uzmanlarca incelemeye alındı. Tozun ölümcül etkilere sahip bir madde olmadığı, ancak mektup metninde ölüm tehditlerinin yazılı olduğu belirtildi. 

Mektupta, ABD Büyükelçisi Kelly Knight Craft'ın istifaya davet edildiği, bunu yapmadığı takdirde öldürüleceğinin yazdığı, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tehditlere yer verildiği ifade edildi. 

Büyükelçi Kelly Knight Craft'ın bu durumla ilgili endişe duyduğu, Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin başlattığı soruşturmanın Ottawa ve Quebec'te sürdüğü kaydedildi. 

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisine karşı yapılan tehdit kabul edilemez. Büyükelçi Craft, gerekli ve zor bir iş yapıyor ve Kanada kendisinin hizmetine saygı duyuyor." ifadesini kullandı. 

Kanada ile ABD arasındaki ilişkiler, ABD Başkanı Trump'ın uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum tarifelerine Kanada'yı da dahil etmesinin ardından gerilmişti. Geçen hafta Kanada'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nde ve sonrasında da artarak devam eden gerginlik, ABD'li bazı danışmanların Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yönelik hakaret içeren açıklamalarda bulunmasına kadar varmıştı. 

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Son Güncelleme: 16.06.2018 11:21
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