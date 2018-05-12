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ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararı aldığı İsrail'deki büyükelçilik binasının 14 Mayıs'ta açılacağını bildirdi.

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararı aldığı İsrail'deki büyükelçilik binasının 14 Mayıs'ta açılacağını bildirdi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 06:34
ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı

Washington, 12 Mayıs 18 : ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararı aldığı İsrail'deki büyükelçilik binasının 14 Mayıs'ta açılacağını bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:
"ABD Dışişleri Bakanlığı olarak Kudüs'teki ABD İsrail büyükelçilik binamızın 14 Mayıs'ta açılacak olmasından gurur duyuyoruz. Bu sürece, Büyükelçi David M. Friedman başkanlık edecek ve Başkanlık delegasyonuna Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, danışmanlar Hared Kushner ve Ivanka Trump öncülük yapacak."
Açıklamada ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceği kaydedildi.
ABD Büyükelçiliği için kentteki bazı cadde ve sokaklara adres levhaları yerleştirildiği bildirilmişti.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı açıklamada, devlet temsilcilerini, diplomatları ve sivil toplum kuruluşlarını ABD'nin 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı büyükelçilik açılış törenini boykot etmeye çağırmıştı.
ABD Büyükelçiliğinin, yeni bina inşa edilene kadar Kudüs'teki Başkonsolosluğu geçici merkez olarak kullanması bekleniyor.
ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.
 

Son Güncelleme: 12.05.2018 09:59
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