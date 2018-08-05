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ABD'nin 'İran Ambargosu' Yarın Başlıyor..

ABD, İran’a karşı aldığı iki aşamalı yeni ambargo kararının birinci bölümününü yarın uygulamaya koyacak. 

ABD'nin 'İran Ambargosu' Yarın Başlıyor..

ABD, İran’a karşı aldığı iki aşamalı yeni ambargo kararının birinci bölümününü yarın uygulamaya koyacak. 

05 Ağustos 2018 Pazar 16:52
ABD'nin 'İran Ambargosu' Yarın Başlıyor..

ABD, İran’a karşı aldığı iki aşamalı yeni ambargo kararının birinci bölümününü yarın uygulamaya koyacak. 

Ambargo kapsamında, İran’ın ABD doları ile ticaret yapmasının önüne geçilerek, ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrol ticaretine darbe vurulmakla kalmayıp İran’ın, otomotiv yedek parça ticareti de sınırlandırılacak. 

Söz konusu ambargolardan üçüncü ülkeler de etkilenecek. Nitekim ABD, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek bu ülkeye yaptırım uygulayacağını ve yaptırım kararına uymayarak İran ile ticaretini sürdüren diğer ülkeleri kapsayacak şekilde ambargo kartını devreye sokacağını söylemişti. 

İran’da, ABD ambargoları öncesi döviz kurunda yaşanan yüzde 10’luk gerileme bir umut kaynağı olarak değerlendirilse de yeni yaptırımların, uzun süredir "ekonomik darboğazda" olan İran’ı olumsuz yönde etkileyeceği düşünülüyor. 

Yaklaşık bir haftadır hayat pahalılığının protesto edildiği İran’da, döviz kuru oldukça dalgalı bir seyir izliyor. Hükümetin dolar kurunu 4 bin 200 tümene sabitlemesinin ardından, 1 ABD doları serbest piyasada 11 bin tümene kadar alıcı bulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığından, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceği bildirilmişti. 

 


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Son Güncelleme: 05.08.2018 20:15
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