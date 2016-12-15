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15 Aralık 2016 Perşembe 09:33

ABD'nin İran'a Uyguladığı Yaptırımlar

ABD'nin İran'a uyguladığı enerji alanındaki belirli yaptırımların süresini uzatan tasarı, Başkan Barack Obama tarafından imzalanmadan yasalaştı.

ABD'nin İran'a Uyguladığı Yaptırımlar
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İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARIN 10 YIL DAHA GEÇERLİ OLMASINI ÖNGÖREN TASARI, OBAMA'NIN İMZASI OLMADAN YASALAŞTI

 ABD'nin İran'a uyguladığı enerji alanındaki belirli yaptırımların süresini uzatan tasarı, Başkan Barack Obama tarafından imzalanmadan yasalaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Obama'nın yaptırımların 10 yıl daha geçerli olmasını öngören tasarıyı imzalamamaya, tasarının onayı olmadan yasalaşmasına karar verdiğini belirtti.

Earnest, ABD yönetiminin İran ile varılan nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırılan söz konusu yaptırımları geri çekmek için gerekli tüm yetkileri kullandığını ve kullanmaya devam edeceğini ifade etti.

ABD anayasasına göre, bir tasarının Kongre'de geçmesinden sonra Başkan'ın tasarıyı imzalamak ya reddetmek için 10 gün süresi bulunuyor. Başkan'ın tasarıyı işleme sokmaması durumunda Kongre, tatildeyse tasarı yasalaşmıyor, Kongre çalışıyorsa tasarı Başkan'ın onayı olmadan yasalaşmış oluyor.

ABD, 2015'te varılan nükleer anlaşma koşullarına uyduğu sürece İran'ın yasadan etkilenmeyeceğini savunmuştu.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, söz konusu yasanın nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu savunarak, tasarının yasalaşması halinde tepki vereceklerini açıklamıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'yi anlaşma koşullarını ihlal etmekle suçlamıştı.

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