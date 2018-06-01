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ABD'nin Gümrük vergisi Açıklamasına Tepki Yağdı!

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya da uygulayacağını açıklaması, Atlantik'in her iki yakasında büyük tepki yarattı. 

ABD'nin Gümrük vergisi Açıklamasına Tepki Yağdı!

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya da uygulayacağını açıklaması, Atlantik'in her iki yakasında büyük tepki yarattı. 

01 Haziran 2018 Cuma 07:07
ABD'nin Gümrük vergisi Açıklamasına Tepki Yağdı!

 ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya da uygulayacağını açıklaması, Atlantik'in her iki yakasında büyük tepki yarattı. 

ABD yönetiminin, AB, Kanada ve Meksika'nın geçici muafiyet süresinin 1 Haziran'da bitmesinin ardından çelik ve alüminyum tarifelerine tabi tutulacağını açıklamasına tepkiler gecikmedi. 

ABD'nin tek taraflı olarak aldığı ilave gümrük vergileri kararının adil olmadığını ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla çatıştığını belirten AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ise ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerine ilişkin, "ABD'nin tedbirleri, uzlaşılmış uluslararası kurallara aykırı olduğu için Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) anlaşmazlıkların çözümü davası süreci başlatacağız." ifadesini kullandı.

AVRUPALI LİDERLER ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek vergi uygulaması kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, bunun büyük bir hata olduğunu söyledi.

ABD yönetiminin ek vergi kararından esef duyduğunu dile getiren Macron, "Karar, ABD, AB ve Fransa'nın kabul ettiği uluslararası ticaret kurallarına aykırıdır. Bu nedenle hukuka aykırı olduğu için karara itiraz edeceğiz ve cevap vereceğiz." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, AB karşı tedbirlerle en uygun şekilde cevap vermeye hazır olduğunu ifade etti.

İsveç Avrupa Birliği (AB) ve Ticaret Bakanı Ann Lind ise ''İsveç ABD'ye yılda 4 milyar dolar çelik ihracat ediyor. ABD'nin aldığı en kötü karar." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin aldığı kararın Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu hatırlatan Lind, ''Duruma göre AB ülkeleri de ABD'den ithal edilen çelik ve alüminyuma aynı oranda ek vergi koyabilir.'' diye konuştu.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de ABD'nin yürüttüğü ticari politikaları eleştirerek, "Şu anda ABD'nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz. Bu politikalar nedeniyle tüm dünya ekonomisi de zarar görüyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de çelik sektörünün çatı kuruluşu olan UK Steel'in Başkanı Gareth Stace, ABD'nin çelik sektörüne yönelik gümrük vergisi adımlarına ilişkin, "Avrupa Birliği (AB) liderlerinin kafasına silah doğrultulmuş durumda." yorumu yaptı.

KANADA VE MEKSİKA'DAN MİSİLLEME TEDBİRLER

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ABD'nin gümrük vergilerine karşılık olarak Amerikan çelik ve alüminyum ürünlerine 1 Temmuz'dan itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 tarife uygulanacağını açıkladı.

Meksika Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamada da ABD'den ithal edilen elma, üzüm, yabanmersini, domuz eti gibi çeşitli gıda ürünlerine ve bazı çelik ürünlerine ek gümrük vergileri getirileceği bildirildi.

Açıklamada, Washington'un uygulayacağı tarifelerle eş değerde olacak gümrük vergilerinin, çelik ve alüminyuma yönelik vergiler iptal edilmediği müddetçe yürürlükte kalacağı da vurgulandı.

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Son Güncelleme: 01.06.2018 10:14
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