Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105137
ALTIN
192.270
DOLAR
4.6080
STERLİN
6.1531
EURO
5.3856
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
İntihar eden kişi kurtarılamadı
İNTİHAR EDEN KİŞİ KURTARILAMADI
Kendi kendini yaralayan ve apartmandan atlayan genç hayatını kaybetti
26 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Acil kan aranıyor
ACİL KAN ARANIYOR
banner282
Flaş Haber
Acil kan aranıyor
Kapat

ABD'nin eski Başkanı Bush hastaneye kaldırıldı

ABD'nin eski Başkanı George H.W. Bush, Maine eyaletinde hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin eski Başkanı Bush hastaneye kaldırıldı

ABD'nin eski Başkanı George H.W. Bush, Maine eyaletinde hastaneye kaldırıldı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 06:55
ABD'nin eski Başkanı Bush hastaneye kaldırıldı

ABD'nin eski Başkanı George H.W. Bush, Maine eyaletinde hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush'un sözcüsü Jim McGrath, 93 yaşındaki eski başkanın, düşük tansiyon ve yorgunluk nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

McGrath sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bush'un muhtemelen birkaç gün hastanede kalacağını belirtti.

Sözcü McGrath, Güney Maine Sağlık Merkezi'nde tedavi gören Bush'un, bilincinin açık olduğunu ve herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını ifade etti.

banner277
Hastane yetkilisi ise tüm açıklamanın Bush ailesi tarafından yapılacağını kaydetti.

Bush, geçen ay hayatını kaybeden eşi Barbara Bush'un cenazesinin ardından enfeksiyon nedeniyle Houston'da 13 gün hastanede kalmıştı.

1989-1993 yılları arasında görev yapan George H. W. Bush, aynı zamanda ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush'un babası.

George H.W. Bush, 2015 yılında, Maine'deki yazlık evinde düşmüş, Bush ailesinin sözcüsü Jim McGrath, kaza sonucu boyun kemiklerinden biri kırılan Bush'un Portland'daki Maine Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Parkinson hastalığının bir türünden tedavi gören Bush, Aralık 2014'te de solunum yetmezliği nedeniyle bir hafta hastanede kalmıştı.

Son Güncelleme: 28.05.2018 10:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da deprem söylentisi izdihama yol açtı
Hindistan'da deprem söylentisi izdihama yol açtı
Kamerun'un Anglofon bölgesinde çatışma
Kamerun'un Anglofon bölgesinde çatışma
Kolombiya devlet başkanını ikinci turda belirleyecek
Kolombiya devlet başkanını ikinci turda belirleyecek
Meksika'da bazıları parçalanmış 7 ceset bulundu
Meksika'da bazıları parçalanmış 7 ceset bulundu
Brezilya'da kamyon şoförlerinin grevi 7. gününde
Brezilya'da kamyon şoförlerinin grevi 7. gününde
Esed rejiminden İdliblilere tehdit mesajı
Esed rejiminden İdliblilere tehdit mesajı
İtalya’da Conte, hükümeti kurma görevinden vazgeçti
İtalya’da Conte, hükümeti kurma görevinden vazgeçti
Seattle'daki midyelerde opioid maddeye rastlandı
Seattle'daki midyelerde opioid maddeye rastlandı
Etiyopya'da heyelan: 23 ölü
Etiyopya'da heyelan: 23 ölü
52 yaşında gençlere taş çıkarttı
52 yaşında gençlere taş çıkarttı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim