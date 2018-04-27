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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nden “canlı Kalkan“a Kınama!

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasının, Ortadoğu'da “ciddi boyutlara” ulaştığını söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nden “canlı Kalkan“a Kınama!

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasının, Ortadoğu'da “ciddi boyutlara” ulaştığını söyledi.

27 Nisan 2018 Cuma 08:06
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nden “canlı Kalkan“a Kınama!

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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasının, Ortadoğu'da “ciddi boyutlara” ulaştığını söyledi.

Haley, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Irak, Lübnan, Suriye ve Yemen'de masum halkın arkasına saklanan militanları suçlayarak, "İran'ın, masum sivillerin bedenlerinin arkasında savaşan bu gruplardan çoğunu koruduğunu" ileri sürdü.

Sivillerin "ya askeri altyapıyı korumak üzere kalkan olarak kullanıldıklarını ya da onların amaçlarına uluslararası medyada destek sağlamak için kurban edildiklerini" belirten Haley, "her iki şekilde de masum sivillerin çapraz ateş altında kaldığını ve gayri meşru askeri ve siyasi amaçlar için sömürüldüğünü" ifade etti.

Haley, sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasını “barbarca bir uygulama” ve “savaş suçu” olarak adlandırarak, "Güvenlik Konseyi'nin, insanlık adına bu tehdidi ele almak için sesinin yükseltmesi gerektiğini" vurguladı. 

Diğer yandan, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov da BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki barış beklentilerinin artan gerilimle daha da uzağa kaydığını ifade ederek, dünyanın, İsrail ve Filistin arasında "yeni bir savaşı engellemek için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini" belirtti.

Mladenov, Suriye'de, Yemen'de ya da Gazze'de olsun, Ortadoğu'daki herhangi bir çatışma için askeri çözümünün olmadığını vurguladı.

Son Güncelleme: 27.04.2018 11:51
Anahtar Kelimeler:
BM)SuriyeYemenKınama
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