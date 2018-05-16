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ABD'nin Ardından Guatemala da Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı!

ABD'nin ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini bugün Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. 

ABD'nin Ardından Guatemala da Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı!

ABD'nin ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini bugün Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. 

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:54
ABD'nin Ardından Guatemala da Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı!

ABD'nin ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini bugün Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. 
Büyükelçilik açılış törenine Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da katıldı. 


Açılış töreninde konuşan Netanyahu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından iki gün sonra Guatemala'nın bu adımı takip etmesinin bir tesadüf olmadığını belirterek, Guatemala'nın her zaman ilklerin arasında yer aldığını belirtti.  


Guatemala'nın İsrail'in dostu olduğunu söyleyen Netanyahu, Guatemala'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının iki ülke arasındaki ilişkiler açısından "olağanüstü" bir yeni başlangıç olduğunu söyledi.


Netanyahu, İsrail ile Guatemala'nın birçok alanda aynı değerleri ve hedefleri paylaştıklarını dile getirerek iki ülke arasındaki iş birliğini artıracaklarını dile getirdi. 

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ABD'den sonra Guatemala'nın da Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararında, ülkenin ABD'den yüklü miktarda yardım alması ve Devlet Başkanı Jimmy Morales hakkındaki yolsuzluk iddialarının etkili olduğu belirtiliyor.


ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası geçen pazartesi günü yapılan resmî törenle açılmıştı.


Abluka altındaki Gazze sınırında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için gösteriler düzenlenmişti. Barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 62 Filistinli şehit olmuş, 2 bin 700'den fazla Filistinli de yaralanmıştı.


 

Son Güncelleme: 16.05.2018 15:36
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