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20 Aralık 2016 Salı 07:12

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Önünde Havaya Ateş Açtı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Önünde Havaya Ateş Açtı
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BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

Kavaklıdere Mahallesi Nevzat Tandoğan Caddesi'nde bulunan ABD Ankara Büyükelçiliğinin önüne gelen Şahin S, paltosunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkararak havaya 8-9 el ateş açtı.

Elçiliğin güvenlik noktasında nöbet tutan polisler tarafından müdahale edilen Şahin S, gözaltına alındı.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Şahin S. sorgulanmak üzere Çankaya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, pompalı tüfek ise incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler
Ankara BüyükelçiliğiABD
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