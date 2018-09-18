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ABD, Mülteci Kotasını Üçte Bir Azaltıyor

ABD, Mülteci Kotasını Üçte Bir Azaltıyor

18 Eylül 2018 Salı 07:30
ABD, Mülteci Kotasını Üçte Bir Azaltıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin gelecek mali yıl için kabul edeceği mülteci kotasını 30 bine indireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD yönetiminin yeni mülteci kabul kotasına yönelik bir basın açıklaması yaptı.

Pompeo'nun açıklamasına göre, bu yıl toplamda 45 bin mülteciyi kabul eden ABD, gelecek mali yıl içinde bu sayıyı 15 bin kişi daha azaltarak 30 bine indirecek.

Açıklamada belirtilen mülteci kotasının 1980 yılından bu yana kabul edilen en düşük mülteci sayısı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlar, ABD'ye girişine izin verilecek mülteci sayısının, Pompeo'nun açıkladığı sayının da altında kalabileceğini ifade ediyor.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD, 1 Ekim 2015'te başlayan mali yıl içinde ülkeye 85 bin mülteci almayı taahhüt etmiş fakat senenin sonunda bu hedefin 22 bin gerisinde kalmıştı.

Trump yönetiminin yeni kararı Obama dönemi mülteci kotasının üçte birine tekabül ederken, ABD'nin mevcut 45 bin kotasının bile düşük olduğu ifade ediliyordu.

 

Son Güncelleme: 18.09.2018 12:02
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