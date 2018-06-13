banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95307
ALTIN
192.179
DOLAR
4.6148
STERLİN
6.1661
EURO
5.4228
Ramazan Bayramı Cuma günü başlıyor
RAMAZAN BAYRAMI CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR
İlkokullarda karneler bugün dağıtıldı
Trafik bir can daha aldı
TRAFİK BİR CAN DAHA ALDI
Satıcı tutuklu yargılanacak
SATICI TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Trafik bir can daha aldı
Kapat

ABD medyası Trump-Kim uzlaşmasına “temkinli“

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonu ve iki ülke arasındaki uzlaşmayı memnuniyetle karşılayan Amerikan medyası, sürecin geleceği ve uygulama konularına ise temkinli yaklaştı.

ABD medyası Trump-Kim uzlaşmasına “temkinli“

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonu ve iki ülke arasındaki uzlaşmayı memnuniyetle karşılayan Amerikan medyası, sürecin geleceği ve uygulama konularına ise temkinli yaklaştı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:10
ABD medyası Trump-Kim uzlaşmasına “temkinli“

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonu ve iki ülke arasındaki uzlaşmayı memnuniyetle karşılayan Amerikan medyası, sürecin geleceği ve uygulama konularına ise temkinli yaklaştı.


Trump ile Kim'in Singapur'da gerçekleştirdiği tarihi zirvenin sonunda imzaladığı ortak deklarasyon, uluslararası kamuoyunda olduğu kadar Amerikan medyasında da tartışılmaya devam ediyor.


Ana akım Amerikan medyasında genel olarak memnuniyetle karşılanan söz konusu deklarasyon, somut adımlar önermemesi, bazı önemli konulara temas etmemesi ve bir uygulama süreci öngörmemesi gibi gerekçelerle eleştirildi.


"KİM, ÇOK İYİ BİR ZİRVE GEÇİRDİ"


CNN kanalı, "Trump, Kim'den fazla bir şey almıyor" üst başlığıyla gördüğü deklarasyonun Kuzey Kore'den yeni bir nükleer taviz koparmadığını ve aynı zamanda bu ülkenin insan hakları karnesine temas etmediğini öne çıkardı. ABD Başkanı Trump'ın zaman zaman "yalan haber" yapmakla suçladığı CNN, zirveyi "Kim Jong-un çok iyi bir zirve geçirdi; hatta hiçbir şeyden vazgeçmesi gerekmedi" başlığıyla değerlendirdi.


Trump'a yakınlığıyla bilinen muhafazakarFox News kanalı ise Trump ile Kim arasındaki zirvenin başarılı geçtiğine vurgu yaptı. Kanal, süreci ve deklarasyonu, Trump'ın Singapur'da yaptığı basın toplantısındaki sözlerine atıf yaparak, "Savaş oyunlarını durdurmak" üst başlığıyla verdi.


banner277
Haberde Trump'ın ABD ile Güney Kore arasındaki askeri tatbikatları sona erdirmek ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin ülkelerine dönmesini sağlamak istediğine de işaret edildi.


"UMUT VERDİ, GARANTİ VERMEDİ"


Washington Post gazetesi ise "Trump-Kim zirvesi, başarı için umut verdi ancak garanti vermedi" başlığıyla gördüğü zirveye ilişkin, Trump'ın "Savaş oyununu bitiriyoruz" şeklindeki sözlerine vurgu yaptı. Gazetenin değerlendirmesinde, ayrıca Kuzey Kore liderinin ortak deklarasyonda nükleerden arınma konusunda somut bir vaatte bulunmadığına da dikkat çekildi.


New York Times gazetesi ise Trump ile Kim'in zirvede ortak bir yolda buluştuklarını ve yeni bir süreci başlattıklarını vurguladı. "Açıklama nükleer bir geri çekilme vadediyor ancak detayları içermiyor" başlığıyla verilen haberde, zirvenin Kore Yarımadası'nı tamamen nükleerden arındırma süreç açısından başarılı geçtiği belirtildi.


Wall Street Journal gazetesi ise "Trump ile Kim, yeni bir diplomasi sürecine başlıyor" başlığıyla geçtiği haberde, ortak deklarasyonun, nükleerden arınma süreciyle ilgili bazı detayları içermediği, ancak yarımadadaki ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarının sona erdirileceğini ifade ettiği belirtildi.


ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonda, Kore Yarımadası’nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ile Kuzey Kore arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında mutabakata varılmıştı.


 


banner288
Son Güncelleme: 13.06.2018 10:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Makedonya İle Varılan Anlaşma Yunanistan’da Tartışma Yarattı
Makedonya İle Varılan Anlaşma Yunanistan’da Tartışma Yarattı
Louboutın, Kırmızı Taban Ayakkabı Davasını Kazandı
Louboutın, Kırmızı Taban Ayakkabı Davasını Kazandı
Trump'tan Robert De Nıro'ya tepki: “Uyan sersem”
Trump'tan Robert De Nıro'ya tepki: “Uyan sersem”
Sudan ürettiği altının ihracında zorluklar yaşıyor
Sudan ürettiği altının ihracında zorluklar yaşıyor
Trump'tan Kore'deki askeri tatbikatları durdurma açıklaması
Trump'tan Kore'deki askeri tatbikatları durdurma açıklaması
Cammu Keşmir'de şiddet olayları
Cammu Keşmir'de şiddet olayları
İbadi, seçimlerin yeniden yapılmasını reddetti
İbadi, seçimlerin yeniden yapılmasını reddetti
Yunanistan ve Makedonya arasında “isim” sorunu aşıldı
Yunanistan ve Makedonya arasında “isim” sorunu aşıldı
Trump-Kim burgerler dakikalar içinde tükendi
Trump-Kim burgerler dakikalar içinde tükendi
Yunanistan ve Makedonya 'isim sorununda' anlaşma sağladı
Yunanistan ve Makedonya 'isim sorununda' anlaşma sağladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim